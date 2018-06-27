Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
A
Уругвай
Россия
Саудовская Аравия
Египет
B
Испания
Португалия
Иран
Марокко
C
Франция
Дания
Перу
Австралия
D
Хорватия
Аргентина
Нигерия
Исландия
E
Бразилия
Швейцария
Сербия
Коста-Рика
F
Мексика
Германия
Швеция
Южная Корея
G
Англия
Бельгия
Тунис
Панама
H
Япония
Сенегал
Колумбия
Польша
Матч-центр:
Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Месси носит талисман под гетрой

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
ЧМ-2018. Лионель Месси, сборная Аргентины
«Чемпионат»
Фото: Marcelo Endelli/Getty Images
Что Месси носит под гетрой? И почему только на левой ноге?
Ответы найдены.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

После победы над Нигерией Месси ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции. А вот мимо журналистов в микст-зоне он прошёл быстрым шагом, не обращая внимания на вопросы… пока не заметил одного. С ним Месси поболтал пару минут. А потом показал ему, что носит под гетрой. Журналист в первую минуту не мог поверить своим глазам, а потом, когда Месси ушёл, поблагодарил бога. Что происходит?

Журналиста зовут Рама Панторотто, он с канала Telefe. После первой игры с Исландией он сделал Месси подарок. Это тонкая красная лента, которая защищает от сглаза и зависти. И вот он снова увидел Лео после игры с Нигерий.

— Тот талисман, что я дал тебе, ты помнишь?
— Конечно, я его до сих пор ношу.

— Что-что?
— Смотри.

— Что, правда? Ты его носишь?
— Да.

— Ты носишь его на ноге?
— Да (улыбается).

— Только не надевай на правую ногу! Нужно носить на левой. Это важно!

Потом Месси уходит, Рама обращается в камеру к маме.

«Мама, дорогая моя! Ты видела? Он надел твой амулет себе на ногу!».

Мама Рамы – астролог и специалист по картам таро. Она консультирует под псевдонимом Космическая Мария. Сейчас в Аргентине она мгновенно превратилась в знаменитость. Правда, скептические комментаторы отметили, что гол Месси забил как раз правой ногой. Пока неизвестно, наденет ли Месси ленту на матч с Францией. Но учитывая, что он носил её две игры, этого исключать нельзя. Ради победы он, кажется, готов на всё.

Напомним, после того как хет-трик Лео вывел Аргентину на чемпионат мира в России, он пообещал в случае победы на турнире пройти пешком 50 км. Именно столько отделяет старый дом его семьи в Арройо Секо (провинция Санта Фе, Аргентина) от главной местной церкви святого Николая.

Комментарии (0)
Главные статьи про ЧМ-2018 - в вашей почте

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент