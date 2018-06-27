«Я ухожу…». Успех российского футбола довёл Родченкова до самоубийства

Григорий Родченков, обвинявший российских футболистов в допинге, в день выхода России из группы на ЧМ решил покончить с жизнью. Совпадение?

Тень беглого доктора Григория Родченкова по сей день преследует российский спорт, несмотря на то что он уже довольно давно уехал в Америку. Кладезь чудных открытий и откровений человека с новым лицом неисчерпаем: например, задолго до старта чемпионата мира по футболу Родченков вспомнил некие допинговые истории, связанные с ФИФА и российскими футболистами. А потом примерно каждые две недели инициировал какой-то новый информационный повод и снова рассказывал что-то важное. К этому уже почти все привыкли, многие просто перестали обращать на это внимание.

Но очередная новость, связанная с Родченковым, оказалась из ряда вон выходящей: Григорий в Вашингтоне пытался покончить жизнь самоубийством.

Родченков отказался от обвинений России. И это худшая новость для нашего спорта А зачем обвинять того, кого все и так считают виновным? Теперь можно просто карать и наказывать, чем они и займутся. Ждать осталось недолго.

Сдали нервы?

О попытке самоубийства сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Алексей Ионов. По его словам, информация об инциденте скрывалась спецслужбами США и не должна была просочиться в прессу. Доктор пытался покончить с собой 19 июня. Да-да, практически сразу после матча ЧМ по футболу между Россией и Египтом, в котором наша сборная обеспечила себе выход в плей-офф. Впервые за 32 года. Вот так совпадение! Или… нет?

В квартире Родченкова сотрудники ФБР обнаружили пустые бутылки из-под виски и шесть упаковок сильных транквилизаторов. Самому доктору была оказана медицинская помощь, он был доставлен в психоневрологическую клинику. Других подробностей о его здоровье нет.

«Я думаю, что Родченков сейчас испытывает сильнее внутреннее напряжение и прессинг, которые на него оказывают американское правосудие и американские спецслужбы. Они заставляют его всячески свидетельствовать против России. Видимо, у него сдали нервы после таких серьёзных обвинений и всего того шума, который был поднят вокруг его персоны», – цитирует Ионова «RT на русском». Своё мнение также высказал член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв: «Конечно, для Родченкова это огромный психологический стресс. Поэтому, как мне кажется, надо посоветовать ему покаяться перед российским правосудием, перед народом, приехать в Россию, пройти здесь курс реабилитации. Мы его вылечим, и он будет жить на территории России».

Деньги беглого доктора. Прохоров засудит Родченкова и пустит его по миру? Или американское правосудие сделает всё и любой ценой, чтобы не дать призрак борца с русским допингом в обиду?

В пользу версии Ионова и Свищёва о зашкаливающем уровне стресса говорит и тот факт, что Родченков уже предпринимал попытку самоубийства на нервной почве. В 2011 году Григория Родченкова обвинили по статье 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта организованной группой в крупном размере». Однако до реального срока дело не дошло: Родченков пытался сделать себе харакири, но выжил, а потому был помещён на стационарное лечение в психиатрическую больницу и признан невменяемым.

Выжил ли он на этот раз?

Всё очень «вовремя»

А нужно ли было выживать? Или никакой попытки самоубийства не было и агенты ФБР просто придумали очередной повод взбудоражить общественность и найти русскую угрозу во время чемпионата мира? Может быть, это даже повод вновь обвинить Россию в том, что она попыталась устранить опасного информатора? А может, через несколько дней Григорий появится на пресс-конференции и скажет, что это была лишь спецоперация по предотвращению самоубийства с помощью самоубийства?

Ведь чемпионат мира складывается для нашей страны замечательно: иностранные гости довольны и наперебой признаются, что не ожидали такого радушия, а футболисты, которые редко радуют своих российских поклонников, в кои-то веки добились особенного результата. А поскольку новости о Родченкове всегда появлялись вовремя, попытка самоубийства в этом контексте также может оказаться лишь очередным актом в сценарии, написанном кем-то за кулисами. А вдруг на бутылках с виски отпечатки «сантехника» найдут?

По-человечески даже хочется верить, что всё это акт срежиссированного шоу, а не личная трагедия одного конкретного человека, который так устал от всего, что не хочет жить.

Ещё интересно, а нашли ли агенты ФБР рядом с Родченковым прощальную записку. Ведь её содержание может перевернуть всю ситуации от трагедии до фарса и наоборот. Одно дело, если там будет написано «в моей смерти я прошу винить российский футбол». И совсем другое, если «я устал, я ухожу».

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