Тариф «Беспределище». Как таксисты разводят иностранцев на деньги

За 400 рублей могут довести только те, кто не знает, что сейчас чемпионат мира.

Для кого-то чемпионат мира – это праздник футбола, а для кого-то – праздник кошелька.

Я провела целое расследование и поняла, что души нет не только у рыжих, но ещё и у таксистов.

Мой путь по необъятной столице начался с самого праздничного места — улицы Никольской и ближайшей свободной улицы с таксистами. Я ходила как обычный российский турист и узнавала цены на такси до Нового Арбата. Стоимость по приложению 268 рублей, с учётом увеличенного коэффициента.

Первый таксист попросил 500 рублей, ссылаясь на высокую загруженность, после отказа он скинул до 400 рублей, что в целом совсем не критично, в отличие от последующих цен.



— От тысячи и больше, а больше – это понятие растяжимое, уж сколько там таксометр насчитает. Таксометр мой, и он назначает, сколько я хочу. Я брал за поездку 3 тысячи, но я очень скромный человек, есть и те, которые едут за 12 тысяч.



— До Арбата? Ну, 1500, пойдёт?

15 потерянных миллионов. За что шейхи заплатили мошенникам состояние Чемпионат мира по футболу – настоящий праздник для мошенников. Лучшему уже удалось выудить из арабского олигарха 15 млн.

Из каждой машины доносятся ужасающие цены за три километра. Но я нашла «лайфхак» для тех, кто принципиально не хочет пользоваться различными приложениями, но хочет ездить на такси по приемлемой цене. Я подошла, сказала, что я журналист и хочу узнать, во сколько мне обойдётся поездка до Арбата. Таксисты сразу же снизили цены до 500 рублей. Позже один водитель признался, что на них устроили облаву, проверяют на мошенничество, подсылая обычных людей: если сумма выше положенной, то на них пишут жалобу, а дальше разбираются по закону.

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Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

Таксист зарабатывает 95 рублей в минуту

Если за 3 км берут 1 тыс. рублей, то сколько же осмелятся попросить за более длительную поездку?



— За тысячу? Нет не поеду, ну хотя бы две, три тысячи – это чемпионат мира! Моя максимальная сумма небольшая, но у ребят бывает по 10 тысяч за заказ, если ехать на окраину города. Вчера я взял за два км 5 тысяч рублей, но это только для иностранцев, нашим мы даже не говорим. Русские подходят, я сразу говорю, что их не устроит тариф. Так что если хотите, то за три тысячи я довезу вас с ветерком. Кто-нибудь может за 400 довести, но только тот, который не знает, что сейчас чемпионат мира.

А для моего австралийского знакомого поездка в 7 километров обошлась в 2590 рублей, 299 рублей – это фиксированная стартовая цена, 672 рубля за 7 км и 1619 за 17 минут, то есть это чуть больше 95 рублей за минуту пребывания в такси, да я так в час зарабатывала, когда в детстве листовки раздавала.

Если ты русский – езжай на метро!

Оказывается, гигантская сумма за такси – это ещё не самая страшная проблема. После матча Германия – Мексика Ксения Казакова, бывший пресс-атташе Москомспорта, решила поехать на такси, но водители в грубой форме отказали в услуге.

Ксения поделилась своими впечатлениями и подробно рассказала мне свою историю.



— Там было около 50 машин, и все помечены «Яндекс.Такси». Как видно на видео, у них была табличка «Свободно» или «Vacant». Соответственно, когда подходили иностранцы, они им озвучивали какую-то сумму, и некоторые из них уезжали. Мы обошли 15 машин, никто не соглашался нас везти, не то что нам не предлагали те же самые 3 тысячи, нам говорили, что машина занята. Мы спрашивали, почему тогда на машине написано, что она свободна, нам отвечали, что это не наше дело. Они просто ждали, пока будут выходить иностранцы. Мы подходили к двум машинам, водители сидели за рулём, и когда они слышали русскую речь, то перед нами закрывали окна.



Ночью я звонила в «Яндекс.Такси», но они сказали, что не понятно, от кого это такси, а когда я просила узнать по номеру, чтобы узнать, из какого таксопарка эта машина, то мне никто не дал такой информации.

История стоимостью с однокомнатную квартиру в Москве

Кажется, что круче этих историй уже и быть не может, но под завершение дня один таксист рассказал историю, которая тянет на «однушку» в Москве.

— У меня товарищ в Саранске сдал дом, 200 квадратов, 25 спальных мест, за 6 млн рублей за месяц. По закону одно спальное место может стоить от 800 рублей и до 3500, он поставил там 3000, 25 спальных мест, 75 тысяч в сутки, плюс ещё посчитал сауну и все дела, вот и вышло 6 млн рублей. 1,5 млн сразу внесли предоплату.

Кто-то ловит волну праздника и веселья, гуляет по городу, поёт песни с мексиканцами, а кто-то ловит волну лёгких денег и делает на простых смертных огромное состояние. Но стоит ли оно того?

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