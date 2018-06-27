Чемпион? Выйди вон! Германия стала жертвой проклятия

Италия – 2010

Путь от героя до изгоя за четыре года прошёл импозантный Марчелло Липпи. В 2006 году ему рукоплескал весь Апеннинский полуостров за триумф на Кубке мира в Германии, а уже в 2010-м – распекал за провал в ЮАР. Отдадим должное тренеру: он мужественно принял огонь критики на себя. «Никаких оправданий быть не может, — заявил тогда Липпи. — Если на таком турнире, как чемпионат мира, команда выступает с ужасом в глазах и голове, значит, тренер недостаточно хорошо её подготовил».

Не сказать, что «скуадра адзурра» по полной программе опозорилась. Нет, она до последнего тура сохраняла шансы на выход в плей-офф: одинаковые по форме ничьи с Парагваем и Новой Зеландией (1:1) разочаровали, но не ввергли в депрессию страну. Морально убило её поражение от Словакии (2:3). Оно пригвоздило чемпионов мира к последнему, четвёртому месту в группе.

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Не всегда побеждают немцы. Чемпионы мира с позором едут домой Это катастрофа.

Испания – 2014

В Бразилию «красная фурия» явилась безоговорочным фаворитом. Победы на трёх подряд крупных турнирах – двух Евро и одном «мире» – утвердили Испанию в статусе нового футбольного гегемона. Висенте дель Боске удалось довезти до Южной Америки практически всех героев предыдущего мундиаля, за исключением харизматичного Карлеса Пуйоля.



Но состав-то он сохранил, а настрой – нет. Первыми спесь с чемпионов сбили голландцы: 1:5 на старте с изумительным голевым шедевром Робина ван Перси потрясли Испанию. Два мяча от Чили – окончательно добили. Разгром Австралии уже не имел для испанцев никакого практического смысла. Заняв третье место в группе, парни дель Боске досрочно сложили чемпионские полномочия и под насмешки соперников убрались восвояси.

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Германия – 2018

Прошлогодняя гастроль бундестим по России показала, сколь велик кадровый ресурс Йоахима Лёва. После победы Германии на Кубке конфедераций в футбольной тусовке звучали шутки: если у них такой резерв, то какая же основа?! Выиграв «репетиционный» турнир экспериментальным составом, Германия подтвердила свои притязания на мировое футбольное лидерство. И… провалилась на Кубке мира!

После поражения от Мексики Германия недовольно хмыкнула. После победы над Швецией на последних секундах – удовлетворённо усмехнулась. После «влёта» от Южной Кореи – впала в прострацию. Чего-чего, а такого подвоха она от своих любимцев не ожидала!

Третий раз подряд действующий чемпион мира тормозит на групповой стадии следующего турнира. И это уже похоже на проклятие.

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images