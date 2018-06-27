Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
A
Уругвай
Россия
Саудовская Аравия
Египет
B
Испания
Португалия
Иран
Марокко
C
Франция
Дания
Перу
Австралия
D
Хорватия
Аргентина
Нигерия
Исландия
E
Бразилия
Швейцария
Сербия
Коста-Рика
F
Швеция
Мексика
Южная Корея
Германия
G
Англия
Бельгия
Тунис
Панама
H
Япония
Сенегал
Колумбия
Польша
Матч-центр:
Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

ЧМ-2018. Самые громкие провалы чемпионов мира в новом веке

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
«Чемпионат»
Фото: Kevin C. Cox/Getty Images
Чемпион? Выйди вон! Германия стала жертвой проклятия
Третий раз подряд чемпионы мира застревают на групповой стадии!
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Италия – 2010

Путь от героя до изгоя за четыре года прошёл импозантный Марчелло Липпи. В 2006 году ему рукоплескал весь Апеннинский полуостров за триумф на Кубке мира в Германии, а уже в 2010-м – распекал за провал в ЮАР. Отдадим должное тренеру: он мужественно принял огонь критики на себя. «Никаких оправданий быть не может, — заявил тогда Липпи. — Если на таком турнире, как чемпионат мира, команда выступает с ужасом в глазах и голове, значит, тренер недостаточно хорошо её подготовил».

Не сказать, что «скуадра адзурра» по полной программе опозорилась. Нет, она до последнего тура сохраняла шансы на выход в плей-офф: одинаковые по форме ничьи с Парагваем и Новой Зеландией (1:1) разочаровали, но не ввергли в депрессию страну. Морально убило её поражение от Словакии (2:3). Оно пригвоздило чемпионов мира к последнему, четвёртому месту в группе.

Фото: Ezra Shaw/Getty Images
Не всегда побеждают немцы. Чемпионы мира с позором едут домой
Это катастрофа.

Испания – 2014

В Бразилию «красная фурия» явилась безоговорочным фаворитом. Победы на трёх подряд крупных турнирах – двух Евро и одном «мире» – утвердили Испанию в статусе нового футбольного гегемона. Висенте дель Боске удалось довезти до Южной Америки практически всех героев предыдущего мундиаля, за исключением харизматичного Карлеса Пуйоля.

Но состав-то он сохранил, а настрой – нет. Первыми спесь с чемпионов сбили голландцы: 1:5 на старте с изумительным голевым шедевром Робина ван Перси потрясли Испанию. Два мяча от Чили – окончательно добили. Разгром Австралии уже не имел для испанцев никакого практического смысла. Заняв третье место в группе, парни дель Боске досрочно сложили чемпионские полномочия и под насмешки соперников убрались восвояси.

Фото: David Ramos/Getty Images

Германия – 2018

Прошлогодняя гастроль бундестим по России показала, сколь велик кадровый ресурс Йоахима Лёва. После победы Германии на Кубке конфедераций в футбольной тусовке звучали шутки: если у них такой резерв, то какая же основа?! Выиграв «репетиционный» турнир экспериментальным составом, Германия подтвердила свои притязания на мировое футбольное лидерство. И… провалилась на Кубке мира!

После поражения от Мексики Германия недовольно хмыкнула. После победы над Швецией на последних секундах – удовлетворённо усмехнулась. После «влёта» от Южной Кореи – впала в прострацию. Чего-чего, а такого подвоха она от своих любимцев не ожидала!

Третий раз подряд действующий чемпион мира тормозит на групповой стадии следующего турнира. И это уже похоже на проклятие.

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images
«Прочь!» Весь мир троллит немцев за вылет с чемпионата мира
Германия не вышла в плей-офф чемпионата мира – фанатам немецкой машины очень плохо. Впрочем, это не повод отказаться от шуток.
Комментарии (0)
Главные статьи про ЧМ-2018 - в вашей почте

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент