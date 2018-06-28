«Мы наслаждаемся этим днём»: фанаты Кореи – сразу после матча

Сразу после финального свистка я рванул с трибуны «Казань-Арены». Нет, причина заключалась не в переживаниях из-за поражения сборной Германии. Мне хотелось увидеть эмоции корейцев сразу после того, как их команда обыграла чемпионов мира со счётом 2:0. Однако, прибежав к выходам со стадиона, я наткнулся на толпу грустных немцев.
— Можно ли попросить небольшой комментарий? — немного робко спросил я одного из них.
— Об этой игре? Нет, — отрезал в ответ болельщик.
Благо, почти сразу же нашёлся наиболее позитивный болельщик бундестим, согласившийся побеседовать со мной.
— Мы проиграли из-за того, что не были командой, не сражались друг за друга. Сегодня на поле было много отличных игроков, в том числе – чемпионы мира.
Наконец, вышли и болельщики сборной Кореи. Сделали они это неожиданно, громко и организованно.
Выглядело их появление вот так:
В отличие от немцев, корейские фанаты с удовольствием делились эмоциями. Оно и понятно: команда одолела чемпионов мира. Комментариям не мешало даже не лучшее знание английского.
— Они сражались, сражались и сражались – и достигли этого результата. Все мы наслаждаемся этим днём! – искренне выдал болельщик. Один мой собеседник был уверен, что сборная Кореи была сильнее ментально, двое других – что команда победила за счёт эффективной контратакующей тактики. Об этом наверняка напишут наши авторы-аналитики, я же наслаждался позитивными эмоциями окутавших меня людей.
Несмотря на то, что Корея вылетела с этого чемпионата мира, команде удалось громко хлопнуть дверью. Эта дверь не пустила в плей-офф великую и ужасную сборную Германии. К слову, именно корейская команда помешала выйти в плей-офф сборной России.
Скажите этим счастливым людям, что этот матч не имел для их национальной команды никакого турнирного значения. Думаю, в ответ они посмеются и покажут турнирную таблицу, в которой их скромная сборная оказалась выше чемпионов мира, официально сложивших полномочия сегодня вечером.