«Мы наслаждаемся этим днём»: фанаты Кореи – сразу после матча

Полярные эмоции испытывали болельщики вылетевших с мундиаля команд. Если для немцев 27 июня стало трагедией, то для корейцев – праздником.

Сразу после финального свистка я рванул с трибуны «Казань-Арены». Нет, причина заключалась не в переживаниях из-за поражения сборной Германии. Мне хотелось увидеть эмоции корейцев сразу после того, как их команда обыграла чемпионов мира со счётом 2:0. Однако, прибежав к выходам со стадиона, я наткнулся на толпу грустных немцев.

Не всегда побеждают немцы. Чемпионы мира с позором едут домой Это катастрофа.

— Можно ли попросить небольшой комментарий? — немного робко спросил я одного из них.

— Об этой игре? Нет, — отрезал в ответ болельщик.

Благо, почти сразу же нашёлся наиболее позитивный болельщик бундестим, согласившийся побеседовать со мной.

— Мы проиграли из-за того, что не были командой, не сражались друг за друга. Сегодня на поле было много отличных игроков, в том числе – чемпионы мира.

Наконец, вышли и болельщики сборной Кореи. Сделали они это неожиданно, громко и организованно.

Выглядело их появление вот так:

В отличие от немцев, корейские фанаты с удовольствием делились эмоциями. Оно и понятно: команда одолела чемпионов мира. Комментариям не мешало даже не лучшее знание английского.

— Они сражались, сражались и сражались – и достигли этого результата. Все мы наслаждаемся этим днём! – искренне выдал болельщик. Один мой собеседник был уверен, что сборная Кореи была сильнее ментально, двое других – что команда победила за счёт эффективной контратакующей тактики. Об этом наверняка напишут наши авторы-аналитики, я же наслаждался позитивными эмоциями окутавших меня людей.

Несмотря на то, что Корея вылетела с этого чемпионата мира, команде удалось громко хлопнуть дверью. Эта дверь не пустила в плей-офф великую и ужасную сборную Германии. К слову, именно корейская команда помешала выйти в плей-офф сборной России.

Скажите этим счастливым людям, что этот матч не имел для их национальной команды никакого турнирного значения. Думаю, в ответ они посмеются и покажут турнирную таблицу, в которой их скромная сборная оказалась выше чемпионов мира, официально сложивших полномочия сегодня вечером.