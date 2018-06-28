ЧМ-2018. Англия – Бельгия, Панама — Тунис. LIVE

20:15. Arsenal Fan TV О России, сборных и российских девушках.

Онлайн:

21:10. В Саранске довольно много пустых мест, и атмосфера сильно отличается от трёх первых матчей на «Мордовия-Арене».

21:00. Поехали!

20:50. Стали известны стартовые составы сборных Англии и Бельгии на матч.

В запасе у англичан остался лучший бомбардир Гарри Кейн, а на скамейке запасных бельгийцев игру начнут звёздные полузащитники Кевин Де Брёйне и Эден Азар.



Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд, Джонс, Стоунс, Кэхилл, Роуз, Дайер, Делф, Лофтус-Чик, Рашфорд, Варди.



Бельгия: Куртуа, Дендонкер, Боята, Вермален, Шадли, Дембеле, Феллайни, Т. Азар, Тилеманс, Янузай, Батшуайи.

20:40. И ещё бельгийцы. Калининград прощается с ЧМ, там весело сегодня.

20:35. И панамцы.

20:30. И ещё бельгийцы.

20:25. А это бельгийцы.

Фото: «Чемпионат»

20:15. Панамские болельщики всегда на позитиве.

20:05. Что любопытно. Победитель группы в 1/8 сыграет с Японией, но в четвертьфинале его ждёт победитель пары Бразилия — Мексика. Команда занявшая второе место в группе сыграет с Колумбией, а в 1/4 с победителем пары Швеция — Швейцария.

20:00. Добрый вечер! Сегодня на чемпионате мира состоятся заключительные матчи третьего тура группового этапа. В группе G сыграют Англия – Бельгия, Панама — Тунис. Набравшие по шесть очков англичане и бельгийцы разыграют в очном поединке первое место. Тунис и Панама потеряли шансы попасть в плей-офф и просто постараются набрать какие-то очки.

Англия — Бельгия. Текстовая трансляция

Панама — Тунис. Текстовая трансляция