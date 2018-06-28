Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
A
Уругвай
Россия
Саудовская Аравия
Египет
B
Испания
Португалия
Иран
Марокко
C
Франция
Дания
Перу
Австралия
D
Хорватия
Аргентина
Нигерия
Исландия
E
Бразилия
Швейцария
Сербия
Коста-Рика
F
Швеция
Мексика
Южная Корея
Германия
G
Англия
Бельгия
Тунис
Панама
H
Колумбия
Япония
Сенегал
Польша
Матч-центр:
Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

ЧМ-2018. Англия – Бельгия, Панама — Тунис. Онлайн. 28 июня

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
«Чемпионат»
Фото: Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images и VI Images via Getty Images
ЧМ-2018. Англия – Бельгия, Панама — Тунис. LIVE
Онлайн-трансляция матчей группы G Англия – Бельгия, Панама – Тунис.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

20:15. Arsenal Fan TV О России, сборных и российских девушках.

Онлайн:

21:10. В Саранске довольно много пустых мест, и атмосфера сильно отличается от трёх первых матчей на «Мордовия-Арене».

21:00. Поехали!

20:50. Стали известны стартовые составы сборных Англии и Бельгии на матч.

В запасе у англичан остался лучший бомбардир Гарри Кейн, а на скамейке запасных бельгийцев игру начнут звёздные полузащитники Кевин Де Брёйне и Эден Азар.

Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд, Джонс, Стоунс, Кэхилл, Роуз, Дайер, Делф, Лофтус-Чик, Рашфорд, Варди.

Бельгия: Куртуа, Дендонкер, Боята, Вермален, Шадли, Дембеле, Феллайни, Т. Азар, Тилеманс, Янузай, Батшуайи.

20:40. И ещё бельгийцы. Калининград прощается с ЧМ, там весело сегодня.

20:35. И панамцы.

20:30. И ещё бельгийцы.

20:25. А это бельгийцы.

Фото: «Чемпионат»

20:15. Панамские болельщики всегда на позитиве.

20:05. Что любопытно. Победитель группы в 1/8 сыграет с Японией, но в четвертьфинале его ждёт победитель пары Бразилия — Мексика. Команда занявшая второе место в группе сыграет с Колумбией, а в 1/4 с победителем пары Швеция — Швейцария.

20:00. Добрый вечер! Сегодня на чемпионате мира состоятся заключительные матчи третьего тура группового этапа. В группе G сыграют Англия – Бельгия, Панама — Тунис. Набравшие по шесть очков англичане и бельгийцы разыграют в очном поединке первое место. Тунис и Панама потеряли шансы попасть в плей-офф и просто постараются набрать какие-то очки.

Англия — Бельгия. Текстовая трансляция

ЧМ-2018 - финальный раунд. Группа G. 3-й тур
28 июня 2018, четверг. 21:00 МСК
Англия
0 : 0
Бельгия

Панама — Тунис. Текстовая трансляция

ЧМ-2018 - финальный раунд. Группа G. 3-й тур
28 июня 2018, четверг. 21:00 МСК
Панама
0 : 0
Тунис
Комментарии (0)
Главные статьи про ЧМ-2018 - в вашей почте

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент