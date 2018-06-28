Они же дети! Как в разных странах сходят с ума по чемпионату мира

То, что ваша сборная не пробилась на чемпионат мира по футболу, ещё не повод унывать, закрывать шторами окнами и удалять спортивные приложения с телефона. Не надо делать, как некоторые американские СМИ, которые призвали отказаться от просмотра матчей и ни в коем случае не поддерживать сборную Мексики, если вы всё же решились включить телевизор.



Лучше поступить как в Таиланде.

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Не пожалели новорожденных

В тайском футболе не происходит больших событий, сборная далека даже от борьбы за попадание на мундиаль, но в одном из роддомов придумали, как повысить интерес жителей к футболу. Там всех новорожденных младенцев решили облачить в формы футбольных сборных — участниц чемпионата мира в России. Конечно, это было сделано с согласия родителей. Пока малышей не хватает на все команды мундиаля, но врачи в роддоме уже заявили, что по мере рождения детей число маленьких футбольных болельщиков будет увеличиваться. Младенцев будут одевать в футбольные формы вплоть до окончания чемпионата мира. Для тех, кто обеспокоен вопросами гигиены, в больнице заверили, что все формы тщательно продезинфицированы и не представляют никакой угрозы здоровью малышей.

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«Странный чемпионат мира»

Именно под таким названием группа британских дизайнеров запустила проект специально к чемпионату мира в России. Лондонские парни Гордон Гид и Каллум Стивенсон придумали идею созданию подставок для пива в местных пабах, где бы отображались самые странные, самые крутые и самые изящные моменты прошедших чемпионатов мира самых разных годов. Такие подставки можно приобрести за пять фунтов в качестве сувениров. Особенно важно, что все вырученные от продаж деньги пойдут благотворительность и помогут молодым людям из неблагополучных районов Лондона.

Ручной футбол

Если в Таиланде футбол только набирает популярность, то в Бразилии это религия и спорт номер один без всяких оговорок. Если для кого-то футбол действительно больше, чем просто игра, то точно для бразильцев. Во время прошлого чемпионата мира в 2014 году бразильская семейная пара совершила один из самых странных, но в то же время милых поступков в истории. Они придумали невероятно умный и креативный способ просмотра футбола для своего слепого и глухого друга. Для начала они создали большой макет футбольного поля прямо у себя дома. Во время игры они просто водили руками своего друга в точном соответствии с перемещением мяча по полю! Таким образом, молодой человек точно понимал, как играет его любимая сборная.

Требуются геймеры

А теперь перенесёмся в 2002 год, когда проходил чемпионат мира в Японии и Южной Корее. Мы помним, как здорово тогда выступили корейцы под руководством Гуса Хиддинка, дойдя до полуфинала турнира. Оказывается, мотивировать игроков в раздевалке тогда было поручено не каким-то официальным лицам, а компьютерным геймерам. Олдфаги наверняка помнят игру Starcraft. Так вот, наиболее преуспевшие парни и девчонки в этой стратегии приглашались в раздевалку сборной Южной Кореи, чтобы давать футболистам напутственные речи перед выходом на поле. Станислав Саламович, кто у нас там круто рубится в «Доту»?

Ева дело знает

Голливудская красотка и звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория не послушалась совета американских СМИ и открыто притопила за сборную Мексики на этом чемпионате мира. Неделю назад у неё родился сын, которого американка мексиканского происхождения сразу же нарядила в форму мексиканской сборной. Дело было перед матчем с Южной Кореей, который мексиканцы благополучно выиграли. Лонгории бы как-то объединить усилия с тайскими креативщиками. История могла бы получиться на загляденье.