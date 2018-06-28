Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
A
Уругвай
Россия
Саудовская Аравия
Египет
B
Испания
Португалия
Иран
Марокко
C
Франция
Дания
Перу
Австралия
D
Хорватия
Аргентина
Нигерия
Исландия
E
Бразилия
Швейцария
Сербия
Коста-Рика
F
Швеция
Мексика
Южная Корея
Германия
G
Англия
Бельгия
Тунис
Панама
H
Япония
Сенегал
Колумбия
Польша
Матч-центр:
Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Чемпионат мира по футболу 2018. Самые странные истории с болельщиками

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
ЧМ-2018
Александр Говоров
Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images
Они же дети! Как в разных странах сходят с ума по чемпионату мира
Не пожалели даже новорожденных.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

То, что ваша сборная не пробилась на чемпионат мира по футболу, ещё не повод унывать, закрывать шторами окнами и удалять спортивные приложения с телефона. Не надо делать, как некоторые американские СМИ, которые призвали отказаться от просмотра матчей и ни в коем случае не поддерживать сборную Мексики, если вы всё же решились включить телевизор.

Лучше поступить как в Таиланде.

«Темнокожие казаки? Наше движение основано на православии». Казачьи отряды на ЧМ
Спросили казаков, пьют ли они хреновуху и зачем им нужны нагайки.

Не пожалели новорожденных

В тайском футболе не происходит больших событий, сборная далека даже от борьбы за попадание на мундиаль, но в одном из роддомов придумали, как повысить интерес жителей к футболу. Там всех новорожденных младенцев решили облачить в формы футбольных сборных — участниц чемпионата мира в России. Конечно, это было сделано с согласия родителей. Пока малышей не хватает на все команды мундиаля, но врачи в роддоме уже заявили, что по мере рождения детей число маленьких футбольных болельщиков будет увеличиваться. Младенцев будут одевать в футбольные формы вплоть до окончания чемпионата мира. Для тех, кто обеспокоен вопросами гигиены, в больнице заверили, что все формы тщательно продезинфицированы и не представляют никакой угрозы здоровью малышей.

Сборная России — в плей-офф. Пенсионеры тоже
Но у них настоящая борьба за выживание.

«Странный чемпионат мира»

Именно под таким названием группа британских дизайнеров запустила проект специально к чемпионату мира в России. Лондонские парни Гордон Гид и Каллум Стивенсон придумали идею созданию подставок для пива в местных пабах, где бы отображались самые странные, самые крутые и самые изящные моменты прошедших чемпионатов мира самых разных годов. Такие подставки можно приобрести за пять фунтов в качестве сувениров. Особенно важно, что все вырученные от продаж деньги пойдут благотворительность и помогут молодым людям из неблагополучных районов Лондона.

Ручной футбол

Если в Таиланде футбол только набирает популярность, то в Бразилии это религия и спорт номер один без всяких оговорок. Если для кого-то футбол действительно больше, чем просто игра, то точно для бразильцев. Во время прошлого чемпионата мира в 2014 году бразильская семейная пара совершила один из самых странных, но в то же время милых поступков в истории. Они придумали невероятно умный и креативный способ просмотра футбола для своего слепого и глухого друга. Для начала они создали большой макет футбольного поля прямо у себя дома. Во время игры они просто водили руками своего друга в точном соответствии с перемещением мяча по полю! Таким образом, молодой человек точно понимал, как играет его любимая сборная.

Требуются геймеры

А теперь перенесёмся в 2002 год, когда проходил чемпионат мира в Японии и Южной Корее. Мы помним, как здорово тогда выступили корейцы под руководством Гуса Хиддинка, дойдя до полуфинала турнира. Оказывается, мотивировать игроков в раздевалке тогда было поручено не каким-то официальным лицам, а компьютерным геймерам. Олдфаги наверняка помнят игру Starcraft. Так вот, наиболее преуспевшие парни и девчонки в этой стратегии приглашались в раздевалку сборной Южной Кореи, чтобы давать футболистам напутственные речи перед выходом на поле. Станислав Саламович, кто у нас там круто рубится в «Доту»?

Ева дело знает

Голливудская красотка и звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория не послушалась совета американских СМИ и открыто притопила за сборную Мексики на этом чемпионате мира. Неделю назад у неё родился сын, которого американка мексиканского происхождения сразу же нарядила в форму мексиканской сборной. Дело было перед матчем с Южной Кореей, который мексиканцы благополучно выиграли. Лонгории бы как-то объединить усилия с тайскими креативщиками. История могла бы получиться на загляденье.

Комментарии (0)
Главные статьи про ЧМ-2018 - в вашей почте

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент