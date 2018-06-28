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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Как донские казаки наводят порядок в городе ЧМ-2018 Ростов-на-Дону

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018
Максим Ерёмин
Фото: «Чемпионат»
«Темнокожие казаки? Наше движение основано на православии». Казачьи отряды на ЧМ
Спросили казаков, пьют ли они хреновуху и зачем им нужны нагайки.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Важная штука из теории пиара состоит в том, чтобы найти знак идентичности. Для туризма это тоже неимоверно важно. Ну, скажем, в Сочи это море и горы, в Волгограде — Родина-мать, в Нижнем Новгороде — «стрелка».

В Ростове сложно найти локацию, с которой у вас прочно будет ассоциироваться этот город. Но порой идентичность города кроется в самобытности его культуры. Символом этой самобытности и стали донские казаки в Ростове-на-Дону. Здесь в честь атамана Платова даже назван аэропорт, а в городе по сей день можно встретить антуражных всадников, которые следят за порядком в родном городе.

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В очередном городе мундиаля люди кайфуют от футбола.

Где их искать?

Казаков найти не так просто, как кажется. Но только не в дни матчей ЧМ. Перед футболом конные отряды постоянно мелькают на левом берегу Дона, недалеко от стадиона.

Фото: «Чемпионат»

Здесь же неподалёку они устраивают церемонию развода отрядов за два часа до игры. Мы тем временем успели пообщаться с представителем казачьего отряда Максимом. Сам он работает в пресс-службе, а потому знает много любопытных деталей о казаках и их жизни.

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Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

— Сколько казаков входит в ваше сообщество?
— Всевеликое войско донское действует на территории Ростова и Волгограда. В Ростове это 200 пеших дружинников и 30 конных, в Волгограде — 100 пеших. Казачьи войска действуют ещё и в Астраханской области и в Республике Калмыкия. Но в Ростове патрулируют наши, ростовские.

— Какие у них полномочия?
— Наблюдение и информирование. Задерживать и применять силу они не могут.

— Если на их глазах происходит правонарушение, они имеют право вмешаться?
— В таком случае они должны проинформировать сотрудников полиции, с которыми несут службу.

— То есть?
— С каждым казачьим отрядом обязательно должен быть полицейский, и все полномочия — в его руках. Роль дружинника — это, грубо говоря, лишние глаза, которые могут что-то заметить. С полицией мы работаем давно, лет 18. У нас уже сложилась практика, а перед ЧМ мы проводили совместные учения. Плюс регулярно проходят сборы.

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— Чему на них учат казаков?
— Террористической защищённости, правовой базе, медицинской помощи. Есть ещё конные тренировки.

— Сколько у вас коней?
— Около сотни. Но лошадь — это не прихоть. Есть территории, где техника не пройдёт. Например, при патрулировании на побережье или в операциях против браконьеров. Автомобиль здесь менее эффективен.

— А что с нагайками? Казакам можно носить с собой оружие?
— Мы исходим из того, что оружие казакам носить нельзя. Нагайка нужна для управления лошадью. Но вообще-то это просто атрибут. Не помню случая, когда нагайку применяли в деле.

Кстати, если вы до сих пор не поняли, что такое нагайка — это то самое подобие плётки на иллюстрации к статье. Казаки показывают её неохотно, словно опасаясь осуждения за то, что носят с собой оружие. Некоторые начальники по этой же причине делают вид, что никаких нагаек у казаков нет.

Разговор пришлось прервать, начался развод казачьих отрядов. Интересная сцена: она привлекает внимание многих зевак. Правда, в первую очередь не режиссурой, а количеством лошадей.

Впрочем, какая разница. Оказаться в подобной атмосфере всё равно очень здорово. Попав сюда, даже русские люди проникаются духом и вспоминают народный фольклор.

Иностранцы от казаков в полнейшем восторге. «Это фантастика», — рассказывает исландец по имени Ларс — «очень необычное зрелище, красивые лошади, интересно за этим посмотреть».

Разговор с казаком

Казаки, как и многие русские люди, народ скромный и выпячиваться не любят. Поэтому уболтать их на небольшой разговор не такое уж и простое дело. Но с помощью Максима мне удалось найти человека, который согласился уделить несколько минут на разговор. Его зовут Ярослав, а его коня — Босх.

Фото: «Чемпионат»

О темнокожих казаках, мотивации и лошадях

— Давно вы состоите в движении?
— С 14-го года. Я местный, из Новочеркасска. Бабушка у меня тоже из наших краёв.

— Можно ли вступить в казачество, не будучи казаком по крови?
— Желательно быть. Хотя бы по одной линии. Можно попасть в обычную казачью дружину при нехватке людей, но в само сообщество неказаков принимают неохотно. А ещё важно быть православным. Это одна из основ казачьего движения.

— То есть темнокожих казаков найти сложно?
— Нет, темнокожих у нас нет.

— Вы получаете за это деньги или это больше дань традициям?
— Да, конечно. Это моя работа. Но и традиции тоже важны. Как и любовь к животным — лошадям.

— Кстати, лошади где живут? Домой не забираете?
—У нас много баз в области. В Батайске, например. Там и конюшни. Если длительные переезды — используем для перевоза грузовые машины.

***

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Но у них настоящая борьба за выживание.

Об алкоголе, английском языке и футболе

— С братьями-казаками отдыхаете вне работы?
— Конечно.

— То есть хреновуха, медовуха, всё как положено?
— Нет, это не про меня, я вообще не пью. Мы на природу больше ходим погулять, на Дон. А ещё очень много времени уделяем лошадям.

— Теперь к работе. Часто приходится приходить на помощь иностранцам?
— Нет, к счастью, вообще не приходилось этого делать. Все гуляют мирно.

— Слышал, казаки собирались следить за «моральным правопорядком». Видели, чтобы кто-то вёл себя… не так, как все?
— Что вы имеете в виду?

— Ну, может, шумел кто-то сильно или мужчины за ручку гуляли...
— Я такого не видел (видно, что к подобным вопросам казаков готовят).

— А по-английски вы говорите?
— Нет, но и не приходится. Иностранцы отлично понимают язык жестов. Недавно вот мексиканцы нам флаг подарили.

— Футбол-то любите?
— Да, очень люблю. У меня и отец был вратарём, играл за город в СССР.

— Работа на ЧМ — что это для вас?
— Я очень рад, что сюда попал. Внёс свою маленькую лепту в это грандиозное мероприятие.

Фото: «Чемпионат»

***

О рабочем дне и подвигах

— Как вообще проходит ваш рабочий день?
— Приходим утром на конюшню за городом, кормим и моем лошадей, тренируемся с ними.

— Тренируетесь?
— Да, регулярно. Углубляться не будем, это долгая история. Затем едем на патруль. Вечером привозим лошадей обратно, моем их и укладываем спать.

— Сколько длится рабочий день?
— По-разному. С 8 до 17 стандартно, а там как получится.

— Ну и последнее. Вспомните какой-то конкретный поступок на рабочем месте, которым особенно гордитесь.
— Я вам так скажу: ежедневный уход за этой лошадью — уже большой поступок. Это не чао-чао. 1 января вы можете отдыхать, а казак рано утром просыпается и идёт чистить коня. Для вас это поступок, а для нас — норма.

Фото: «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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