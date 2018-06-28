«Темнокожие казаки? Наше движение основано на православии». Казачьи отряды на ЧМ

Важная штука из теории пиара состоит в том, чтобы найти знак идентичности. Для туризма это тоже неимоверно важно. Ну, скажем, в Сочи это море и горы, в Волгограде — Родина-мать, в Нижнем Новгороде — «стрелка».
В Ростове сложно найти локацию, с которой у вас прочно будет ассоциироваться этот город. Но порой идентичность города кроется в самобытности его культуры. Символом этой самобытности и стали донские казаки в Ростове-на-Дону. Здесь в честь атамана Платова даже назван аэропорт, а в городе по сей день можно встретить антуражных всадников, которые следят за порядком в родном городе.
Где их искать?
Казаков найти не так просто, как кажется. Но только не в дни матчей ЧМ. Перед футболом конные отряды постоянно мелькают на левом берегу Дона, недалеко от стадиона.
Здесь же неподалёку они устраивают церемонию развода отрядов за два часа до игры. Мы тем временем успели пообщаться с представителем казачьего отряда Максимом. Сам он работает в пресс-службе, а потому знает много любопытных деталей о казаках и их жизни.
— Сколько казаков входит в ваше сообщество?
— Всевеликое войско донское действует на территории Ростова и Волгограда. В Ростове это 200 пеших дружинников и 30 конных, в Волгограде — 100 пеших. Казачьи войска действуют ещё и в Астраханской области и в Республике Калмыкия. Но в Ростове патрулируют наши, ростовские.
— Какие у них полномочия?
— Наблюдение и информирование. Задерживать и применять силу они не могут.
— Если на их глазах происходит правонарушение, они имеют право вмешаться?
— В таком случае они должны проинформировать сотрудников полиции, с которыми несут службу.
— То есть?
— С каждым казачьим отрядом обязательно должен быть полицейский, и все полномочия — в его руках. Роль дружинника — это, грубо говоря, лишние глаза, которые могут что-то заметить. С полицией мы работаем давно, лет 18. У нас уже сложилась практика, а перед ЧМ мы проводили совместные учения. Плюс регулярно проходят сборы.
Турнирная таблица чемпионата мира — 2018
— Чему на них учат казаков?
— Террористической защищённости, правовой базе, медицинской помощи. Есть ещё конные тренировки.
— Сколько у вас коней?
— Около сотни. Но лошадь — это не прихоть. Есть территории, где техника не пройдёт. Например, при патрулировании на побережье или в операциях против браконьеров. Автомобиль здесь менее эффективен.
— А что с нагайками? Казакам можно носить с собой оружие?
— Мы исходим из того, что оружие казакам носить нельзя. Нагайка нужна для управления лошадью. Но вообще-то это просто атрибут. Не помню случая, когда нагайку применяли в деле.
Кстати, если вы до сих пор не поняли, что такое нагайка — это то самое подобие плётки на иллюстрации к статье. Казаки показывают её неохотно, словно опасаясь осуждения за то, что носят с собой оружие. Некоторые начальники по этой же причине делают вид, что никаких нагаек у казаков нет.
Разговор пришлось прервать, начался развод казачьих отрядов. Интересная сцена: она привлекает внимание многих зевак. Правда, в первую очередь не режиссурой, а количеством лошадей.
Впрочем, какая разница. Оказаться в подобной атмосфере всё равно очень здорово. Попав сюда, даже русские люди проникаются духом и вспоминают народный фольклор.
Иностранцы от казаков в полнейшем восторге. «Это фантастика», — рассказывает исландец по имени Ларс — «очень необычное зрелище, красивые лошади, интересно за этим посмотреть».
Разговор с казаком
Казаки, как и многие русские люди, народ скромный и выпячиваться не любят. Поэтому уболтать их на небольшой разговор не такое уж и простое дело. Но с помощью Максима мне удалось найти человека, который согласился уделить несколько минут на разговор. Его зовут Ярослав, а его коня — Босх.
О темнокожих казаках, мотивации и лошадях
— Давно вы состоите в движении?
— С 14-го года. Я местный, из Новочеркасска. Бабушка у меня тоже из наших краёв.
— Можно ли вступить в казачество, не будучи казаком по крови?
— Желательно быть. Хотя бы по одной линии. Можно попасть в обычную казачью дружину при нехватке людей, но в само сообщество неказаков принимают неохотно. А ещё важно быть православным. Это одна из основ казачьего движения.
— То есть темнокожих казаков найти сложно?
— Нет, темнокожих у нас нет.
— Вы получаете за это деньги или это больше дань традициям?
— Да, конечно. Это моя работа. Но и традиции тоже важны. Как и любовь к животным — лошадям.
— Кстати, лошади где живут? Домой не забираете?
—У нас много баз в области. В Батайске, например. Там и конюшни. Если длительные переезды — используем для перевоза грузовые машины.
***
Об алкоголе, английском языке и футболе
— С братьями-казаками отдыхаете вне работы?
— Конечно.
— То есть хреновуха, медовуха, всё как положено?
— Нет, это не про меня, я вообще не пью. Мы на природу больше ходим погулять, на Дон. А ещё очень много времени уделяем лошадям.
— Теперь к работе. Часто приходится приходить на помощь иностранцам?
— Нет, к счастью, вообще не приходилось этого делать. Все гуляют мирно.
— Слышал, казаки собирались следить за «моральным правопорядком». Видели, чтобы кто-то вёл себя… не так, как все?
— Что вы имеете в виду?
— Ну, может, шумел кто-то сильно или мужчины за ручку гуляли...
— Я такого не видел (видно, что к подобным вопросам казаков готовят).
— А по-английски вы говорите?
— Нет, но и не приходится. Иностранцы отлично понимают язык жестов. Недавно вот мексиканцы нам флаг подарили.
— Футбол-то любите?
— Да, очень люблю. У меня и отец был вратарём, играл за город в СССР.
— Работа на ЧМ — что это для вас?
— Я очень рад, что сюда попал. Внёс свою маленькую лепту в это грандиозное мероприятие.
***
О рабочем дне и подвигах
— Как вообще проходит ваш рабочий день?
— Приходим утром на конюшню за городом, кормим и моем лошадей, тренируемся с ними.
— Тренируетесь?
— Да, регулярно. Углубляться не будем, это долгая история. Затем едем на патруль. Вечером привозим лошадей обратно, моем их и укладываем спать.
— Сколько длится рабочий день?
— По-разному. С 8 до 17 стандартно, а там как получится.
— Ну и последнее. Вспомните какой-то конкретный поступок на рабочем месте, которым особенно гордитесь.
— Я вам так скажу: ежедневный уход за этой лошадью — уже большой поступок. Это не чао-чао. 1 января вы можете отдыхать, а казак рано утром просыпается и идёт чистить коня. Для вас это поступок, а для нас — норма.