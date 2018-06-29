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Батшуайи, празднуя гол, попал себе мячом в голову. Фото, мемы

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Даниил Бороздин
Мир потешается над Батшуайи. Сам он тоже смеется
Зрителей матча сборных Англии и Бельгии футбол совершенно не радовал. Но тут появился Миши Батшуайи.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Вчера состоялись последние матчи группового этапа чемпионата мира в России. Самой громкой вывеской было очное противостояние сборных Англии и Бельгии, разыгрывавших первое место в группе. Однако уровень футбола ожиданий не оправдал.

Некоторые англичане уже посыпают голову пеплом:

«Гид Англии по чемпионату мира 2018:

1. Начать без ожиданий.
2. Обыграть две слабые команды и возглавить группу.
3. Быть настолько высокомерными, чтобы желать второго места, дабы иметь «путь к финалу полегче».
4. Проиграть Колумбии по пенальти в 1/8.
5. Отправиться домой, уволить тренера, начать всё снова.

За секунду до того, как Батшуайи придумал новое празднование гола. Лучшие фото
Обидный вылет Сенегала, антифутбол Японии, благодарность России и как Батшуайи стал мемом – в фотоподборке главных моментов игрового дня.

Высказывались мнения, что ни одна из команд не хотела занимать первое место в группе.

«Реакция фанатов Бельгии и Англии на гол Аднана Янузая».

Дело в том, что лидер данной группы в четвертьфинале попадает на Бразилию (при условии, что обе команды до этой стадии доберутся). Именно поэтому стали популярны конспирологические теории.

«Английские фанаты, когда Бельгия забила».

В итоге самым обсуждаемым моментом матча стал не совсем игровой эпизод, а нелепое попадание себе в голову Миши Батшуайи.

«Матч Англия – Бельгия; Наблюдать, как Батшуайи попадает себе по лицу»

Бельгия не побоялась сложной сетки плей-офф. Впереди – много топ-соперников
А пока разбит второй состав Англии.

Не обошлось и без мемов про фиаско Германии на российском мундиале.

Забавный момент к себе запостило столько людей, что это тоже стало поводом для шутки.

Над Миши подшутил и его партнёр по команде Аксель Витсель, написав про любовь между Батшуайи и штангой, от которой мяч и прилетел в голову нападающему.

«Ребята, у них всё хорошо».

Не лишён самоиронии и сам виновник мемов, заявивший, что вместо приевшихся способов празднования он «создал кое-что новое».

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