Мир потешается над Батшуайи. Сам он тоже смеется

Вчера состоялись последние матчи группового этапа чемпионата мира в России. Самой громкой вывеской было очное противостояние сборных Англии и Бельгии, разыгрывавших первое место в группе. Однако уровень футбола ожиданий не оправдал.
Некоторые англичане уже посыпают голову пеплом:
«Гид Англии по чемпионату мира 2018:
1. Начать без ожиданий.
2. Обыграть две слабые команды и возглавить группу.
3. Быть настолько высокомерными, чтобы желать второго места, дабы иметь «путь к финалу полегче».
4. Проиграть Колумбии по пенальти в 1/8.
5. Отправиться домой, уволить тренера, начать всё снова.
Высказывались мнения, что ни одна из команд не хотела занимать первое место в группе.
«Реакция фанатов Бельгии и Англии на гол Аднана Янузая».
Дело в том, что лидер данной группы в четвертьфинале попадает на Бразилию (при условии, что обе команды до этой стадии доберутся). Именно поэтому стали популярны конспирологические теории.
«Английские фанаты, когда Бельгия забила».
В итоге самым обсуждаемым моментом матча стал не совсем игровой эпизод, а нелепое попадание себе в голову Миши Батшуайи.
«Матч Англия – Бельгия; Наблюдать, как Батшуайи попадает себе по лицу»
Не обошлось и без мемов про фиаско Германии на российском мундиале.
Забавный момент к себе запостило столько людей, что это тоже стало поводом для шутки.
Над Миши подшутил и его партнёр по команде Аксель Витсель, написав про любовь между Батшуайи и штангой, от которой мяч и прилетел в голову нападающему.
«Ребята, у них всё хорошо».
Не лишён самоиронии и сам виновник мемов, заявивший, что вместо приевшихся способов празднования он «создал кое-что новое».