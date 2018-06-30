ЧМ-2018. Месси уже вылетел. А что Криштиану? Уругвай — Португалия — 1:0. LIVE

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21:08. Кавани открывает счёт в матче!

Кавани с левого фланга выполнил перевод на правый, Суарес принял мяч, выдержал паузу, а затем выполнил подачу на дальнюю штангу, Кавани здорово набежал на мяч и головой отправил его в ворота.

21:00. Поехали!

20:55. Перед матчем.

Фото: «Чемпионат»

20:45. Ещё президента Португалии вам немного.

«Для того, чтобы Роналду выиграть „Золотой мяч“, ему нужно больше забивать. Надеюсь, сегодня он забьёт. Он очень хорошо играет. Я его фанат. Считаю, что он лучший а мире.



Месси — чао? Они оба очень-очень хорошие игроки. Но если два игрока находятся на вершине, всегда будут рассуждать о том, кто лучше», — передаёт слова президента корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

20:30. Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза поделился впечатлениями от России

где проходит чемпионат мира — 2018. Ди Соза приехал в Сочи на матч 1/8 финала ЧМ между Португалией и Уругваем, который начнётся сегодня в 21:00 мск.



«Россия — красивая страна. Я здесь никогда не был, этим летом у меня впервые появилась возможность побывать в Москве, где я встретился с президентом Путиным. Теперь я в Сочи, в раю! Мне очень нравится море, погода — она здесь прекрасна, я люблю плавать, так что обязательно искупаюсь после победы Португалии. Я на это надеюсь, по крайней мере.



Поздравляю с успешным проведением чемпионата мира. Всё отлично организовано. Это огромный успех», — передаёт слова президента корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

20:15. Предматчевый антураж.

20:00. Сборные Уругвая и Португалии объявили стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата мира—2018.

Уругвай: Муслера, Касерес, Хименес, Годин, Лашальт, Весино, Бентанкур, Торрейра, Нандес, Суарес, Кавани.



Португалия: Патрисиу, Рикарду, Пепе, Фонте, Геррейро, В. Карвалью, Мариу, Адриен Силва, Бернарду Силва, Роналду, Гуэдеш.

19:00. Добрый вечер! Сегодня на чемпионате мира начался плей-офф. В вечернем матче сойдутся сборные Уругвая и Португалии.

Уругвай — Португалия. Текстовая трансляция матча