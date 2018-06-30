Алессандра Амбросио – бразильская супермодель, которая несколько дней назад прилетела в Россию.

На неё подписаны Роналду и Неймар, но она поддерживает сборную России

Сборная Бразилии вышла в плей-офф чемпионата мира с девятью очками. В 1/8 команда сразится со сборной Мексики. Поддержать свою сборную в Россию прилетела супермодель Аллесандра Амбросио.

Судя по улыбке на лице, Алессандре очень нравится в России.

Бразильянка никогда не скрывала своей любви к футболу.

Алессандра наполовину полька, наполовину итальянка. Но она бразильянка не только по паспорту, но и в сердце.

Наша героиня обожает пляж. А лучшим местом на земле считает свой собственный маленький домик на побережье.

Самарцы, ищите эту огненную девушку на подходах к стадиону 2 июля.

Российским болельщикам Алессандра стала известна после серии фотографий в форме российской сборной.

Будем надеяться, что наши футболисты порадуют супермодель. Не зря же она делала такую красивую фотосессию в форме именно нашей сборной.

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