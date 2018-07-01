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ЧМ-2018. Месси и Роналду покидают Россию

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Лионель Месси и Криштиану Роналду
Дмитрий Егоров
Фото: Getty Images
Месси и Роналду – не чемпионы. Футбол спасен в России
Пей, Марадона. Вас с Пеле не превзошли.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Вы можете смеяться над тем, как Роналду подворачивал трусы, оголяя мышцы перед штрафными – и неуклюже бил в молоко. Можете издеваться над его бородкой, аккуратно подготавливаемой к каждому матчу. Можете шутить, как он следит за прической, выщипывает брови и красит ноги на ногах. Но личность характеризуют другие детали.

Адьос, Месси! Он старался, но Мбаппе был гораздо круче и вынес Аргентину
Великий аргентинец не будет чемпионом мира.

Сразу после поражения от Уругвая и вылета с чемпионата мира Криштиану не плакал на камеру, не истерил на руках у партнеров, не жаловался на обстоятельства. Напротив, Роналду с железной гримасой подошел к судьям и поблагодарил их за работу. Он обнял каждого, кто был в форме сборной Португалии – от игроков и тренеров до администраторов и врачей. Он поднимал с земли и поздравлял уругвайцев также внимательно, как до этого поддерживал за плечо травмированного Кавани.

В Сочи мы видели не зацикленного на себе нарцисса, а стали свидетелями, как сильный человек благородно принимает главное поражение в своей жизни.

Матч с Уругваем был для Роналду первым из четырех на пути к вечному величию. Месси вылетел двумя часами раньше и был так слаб в России, что даже фанатики вряд ли могли думать о шестом «Золотом мяче». У Роналду же оставался шанс – дотерпеть как на Евро-2016 и стать лучшим в истории. Победы на ЧМ – это единственное, что не хватало ему или Месси, чтобы обойти Марадону и Пеле. Но теперь Диего может выпить – его уже никто не обойдет.

И это, на самом деле, очень хорошо для футбола. Потому что даже явление гениев, обладающих уникальными качествами, уникальными характерами, уникальной способностью к совершенствованию, все равно бьет команда – ее исполнители, дисциплина, тренерский план и дух. Уругвай был намного сильнее Португалии. Франция — Аргентины. А сама игра спаслась в России.

Месси и Роналду – не чемпионы. И не инопланетяне. Они просто люди, которые сегодня вместе со своими командами и болельщиками улетают домой. Их великие амбиции умерли в один день.

Гибель богов. Роналду вылетел в один день с Месси
Забудьте о Роналду и Месси. Кавани превзошёл сегодня португальца, как Мбаппе – аргентинца.
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