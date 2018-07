Рассказываем историю легендарной композиции группы The White Stripes и о том, какое отношение она имеет к футболу.

Перед каждым матчем ЧМ звучит песня Seven Nation Army. Почему?

Если вы успели сходить на матч чемпионата мира, то могли заметить, что выход команд сопровождает песня, которую все мы слышали много раз. Возможно, вам даже известно название композиции – это Seven Nation Army легендарного коллектива The White Stripes. Фанаты полюбили её не меньше, чем начинающие гитаристы, первым риффом которых часто становится именно эта песня. Но история любви музыкального хита и футбола зародилась далеко не на этом чемпионате мира. Это случилось в 2003 году. Считается, что первыми мотив затянули болельщики «Брюгге», празднуя таким образом забитые командой мячи. В феврале 2006-го фанаты «Ромы», игравшей с «Брюгге» в Лиге чемпионов, подслушали и позаимствовали песню. Так Seven Nation Army зазвучала и на «Стадио Олимпико».

А летом того же года в Германии начался чемпионат мира, на котором Seven Nation Army стала неофициальным гимном итальянской команды. В Италии песню нехитро окрестили «the Po Po Po Song», и под её аккомпанемент «адзурри» выиграли мундиаль. Джек Уайт, автор песни и фронтмен легендарной группы The White Stripes, признался: «Для меня является большой честью, что итальянцы приняли эту песню как свою. Нет ничего лучше, чем ситуация, когда люди принимают песню и позволяют ей войти в пантеон народной. Композитору невозможно такое спланировать, особенно в нынешнее время. Мне нравится, что большинство людей, исполняющих её, понятия не имеют, откуда она пришла. Это фолк-музыка».

Впрочем, совсем скоро о песне и её происхождении узнал весь мир, а популярность мотива достигла поистине космических масштабов. Она звучала на трёх последних чемпионатах Европы: в 2008-м – при выходе сборных на поле, в 2012-м и 2016-м – после забитых мячей. На нынешнем чемпионате мира Seven Nation Army включается перед каждым матчем. Смотря на результаты нашей сборной в 2008 и 2018 годах, поневоле поверишь, что эта песня способствует успеху российской команды, когда звучит при её появлении на поле.

Помимо турниров национальных сборных, Seven Nation Army можно встретить на многих стадионах Европы. Где-то сама песня играет из динамиков, где-то исполняется фанатами. Под неё встречают игроков и отмечают забитые мячи, её слушают и поют. Композиция настолько универсальна, что на её мотив болельщики даже распевают имена игроков. Вы можете встретить Seven Nation Army как на матчах Ла Лиги, так и на играх ПФЛ.



Пожалуй, сейчас шедевр Джека Уайта является самым узнаваемым музыкальным мотивом в мире спорта. Песня звучит не только на футболе, но и на соревнованиях по дартсу, американскому футболу, баскетолу, гонкам, бейсболу и боксу. И всё-таки теснее всего связь у Seven Nation Army с самой популярной игрой планеты. Хорошему футболу – хорошая музыка!

