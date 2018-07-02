ЧМ-2018! Бразилия — Мексика. LIVE

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14:30. Роман Павлюченко отметил баланс в игре сборной Бразилии. Он тоже верит в успех южноамериканцев.

Бразилия — Мексика: ставка Романа Павлюченко на матч ЧМ с коэффициентом 3.25

14:15. Бразилия — фаворит сегодняшнего матча. Алексей Серяков считает, что команда Тите учтёт ошибки сборной Германии.

Сборная Бразилии учтёт ошибки Германии в матче плей-офф ЧМ-2018 с Мексикой Контратаки сборной Мексики смертоносны, но Бразилии должна помочь тактическая гибкость

14:00. Тренер мексиканцев Хуан Карлос Осорио считает лучшим в составе соперника не Неймара, а Коутиньо. Полузащитник «Барселоны» поучаствовал в трёх голах своей команды на ЧМ-2018 — два гола и одна передача.

Осорио: на мой взгляд, Коутиньо — лучший игрок сборной Бразилии

13:50. Эксперт Sky Sports Чарли Николас тоже верит в уверенную победу Бразилии.

Чарли Николас: Бразилия пропустит, но довольно уверенно победит Мексику

13:35. Сравнительная статистика лидеров сборных Бразилии и Мексики — Неймара и Хавьера Эрнандеса.

13:20. Бывший форвард сборной Англии Пол Мерсон считает, что сборная Бразилии сегодня одержит убедительную победу над Мексикой.

Мерсон: Бразилия пока играет на 2-й передаче, но в игре с Мексикой она прибавит

13:00. Мексиканец Андрес Гуардадо прокомментировал стиль игры Неймара. Он считает, что бразилец много «ныряет».

Гуардадо: Неймар постоянно падает на землю, арбитры должны пресекать это

12:45. Константин Генич дал свой прогноз на игру Бразилия — Мексика. Комментатор верит, что голы здесь обязательно будут.

Бразилия — Мексика: прогноз Константина Генича на матч 1/8 финала ЧМ-2018

12:30. Букмекеры назвали фаворита матча 1/8 финала чемпионата мира Бразилия – Мексика.

Букмекеры предлагают поставить на победу Мексики за 8.00. Шансы Бразилии на победу оценены коэффициентом 1.44. Поставить на ничью после 90 минут можно за 4.33.

Букмекеры оценили шансы сборной Мексики в матче 1/8 финала ЧМ с Бразилией

12:15. Сегодня двумя матчами продолжится стадия 1/8 финала ЧМ-2018. В Самаре сыграют сборные Бразилии и Мексики, а чуть позже в Ростове встретятся команды Бельгии и Японии. Не пропустите, будет интересно!

12:00. Добрый день!

Бразилия — Мексика. Текстовая трансляция