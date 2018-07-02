Shootout thriller и penalty day: что говорят о победе России по-английски

Шок от исторической победы сборной России над сборной Испании не пройдёт как минимум ещё неделю (до следующей игры с Хорватией 7 июля). Чтобы вы могли свободно обсудить этот матч с иностранными друзьями и болельщиками, онлайн-школа английского языка Skyeng собрала в соцсетях несколько англоязычных выражений о прошедшей игре.

FANTASTIC PERFORMANCE — фантастическая игра

Словом performance в футбольном контексте можно назвать выступление той или иной сборной на поле. Россия сыграла с Испанией фантастически, и мы присоединяемся ко всем поздравлениям.

SHOOTOUT THRILLER — пенальти-триллер

Эмоции во время пенальти настолько зашкаливали, что весь процесс напоминал дико захватывающий фильм.

TO GIVE SOMEBODY GOOSEBUMPS — вызывать мурашки

Болельщики (да и обычные зрители) писали, что от этого зрелища — мороз по коже.

BANDWAGON OF «UNEXPECTED DEFEAT» — повальная мода на неожиданный вылет

С чемпионата мира ещё до четвертьфинальных матчей выбыли весьма авторитетные сборные — Германия, Аргентина, Португалия. Теперь к их компании присоединилась и Испания.

FALLEN POWERHOUSES — павшие гиганты

Поэтичное название для “больших” сборных, которым не повезло, придумал Мохамед Эль-Эриан, обозреватель Bloomberg View.

TOTALLY UNEXPECTED RESULT — абсолютно неожиданный результат

Но то, что Россия победит Испанию, не ожидал никто. Не удивительно, что теперь вся страна торжествует.

TO ELIMINATE — исключать чью-либо кандидатуру, «выбивать»

Подходящее словечко для того, чтобы рассказать, что сделала наша сборная с конкурентами. «Россия выбила Испанию после серии пенальти, и вся Москва сошла с ума».

BUZZING — жужжащий

Улицы после победы россиян буквально гудели, один из болельщиков даже написал: «Москва сейчас «в огне»! Абсолютно “жужжащий” город».

INEBRIATED-LOOKING — кажущиеся нетрезвыми

Так один из очевидцев охарактеризовал водителей и пассажиров, которые высовывались из машин, кричали и радовались вместе с прохожими.

PENALTY DAY — день пенальти

Оба матча, которые проходили в этот день, закончились серией пенальти. Один из пользователей «Твиттера» написал, что 1 июля станет тематическим праздником для всех любителей футбола.

GOALKEEPERS’ DAY — день вратарей

Ещё одно название для праздника, который придумали болельщики (по аналогии с Mother’s Day и Valentine’s Day).