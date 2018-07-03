Соцсети обсуждают один из лучших матчей чемпионата мира – Япония — Бельгия.

«Это лучший турнир, который я видел в своей жизни»

Когда Япония вела в счёте, соцсети заполнили аниме-картинки.

Второй гол азиатов и вовсе получился космическим.

Когда пытаешься спрогнозировать чемпионат мира в России.

Японцы напоминали игроков из фильма «Убойный футбол».

Ну а затем на поле вышел Маруан Феллайни, который забил второй гол и изменил игру. Он уже забил в плей-офф больше Месси и Роналду.

Примерно так он его отпраздновал глазами соцсетей.

Жозе Моуриньо, который очень любит Феллайни, наверняка был в восторге.

Для немецких фанатов уже подготовили инструкцию, как болеть дальше.

Но японцы всё равно заслужили только уважение.

А Гари Невилл остался под таким впечатлением от матча, что признал чемпионат мира в России лучшим турниром в истории.