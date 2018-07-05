Криштиану в шаге от «Ювентуса». Всё, что об этом известно

Сегодня ставки на переход Криштиану Роналду в «Ювентус» обвалились. Вчера информация о готовящемся трансфере была во всех новостях. Но на самом деле вариант появился намного раньше.

Букмекеры обрушили коэффициент на переход Роналду в «Ювентус» этим летом

Когда всё началось

Полгода назад, утверждает испанская газета Marca. По её информации, конфликт случился на фоне непродления контракта. Тогда португалец не скрывал своего недовольства ситуацией. «Вопрос не в деньгах, а в статусе», — сказал он. Тогда же газета AS сообщила, что Роналду считает, что его обманули в клубе, так как Флорентино Перес тянул с выполнением взятых на себя обязательств. Окончательной готовности покинуть клуб, по информации Marca, способствовал тот факт, что Перес принял решение отпустить игрока, если за него придёт предложение в размере 100 млн евро. «Если я стою 100 млн, значит, меня не хотят здесь видеть» — эта фраза была вынесена в заголовок одного из январских выпусков газеты.

Роналду решил уйти из «Реала» в январе, когда клуб оценил его в € 100 млн

Последние новости

Та же газета Marca (и не только она) на днях сообщила, что Криштиану ищет дом в Турине. Тогда же появились данные о сумме и длительности контракта. Предполагается, что он будет подписан на четыре года. Роналду будет зарабатывать 30 млн евро в год чистыми, после вычета налогов. Сейчас его зарплата после вычета налогов и без учёта бонусов составляет 21 млн евро в год.

Портал El Chiringuito сообщает, что вчера вечером прошла встреча между агентом Роналду Жорже Мендешем и руководством «Реала»: Флорентино Пересом и генеральным директором Хосе Анхелем Санчесом. На встрече стороны договорились, что клуб отпустит игрока в «Ювентус».



Все сегодняшние обложки итальянских газет посвящены Роналду. Это и Corriere dello sport и туринские Tuttosport, Stampa.

В Испании трансферу посвящена обложка Marca.

Собственно, для Tuttosport Роналду – главная тема уже несколько дней. На вчерашней обложке – тоже он.

Что об этом говорят

Скандальный бывший генеральный директор «Ювентуса» Лучано Моджи: «Насколько мне известно, контракт Роналду с «Ювентусом» уже подписан». Он написал это в своём «твиттере».



Блез Матюиди: «Было бы здорово поиграть за «Ювентус» вместе с Роналду. Он один из лучших игроков мира, его переход пойдёт на пользу игрокам, клубу и болельщикам».

Николас Игуаин (брат и агент Гонсало Игуаина): Криштиану пока не обсуждал переход в «Ювентус» с Гонсало. Но они уже играли вместе раньше, конечно, будет здорово, если они образуют связку ещё раз».

Что будет, если перейдёт

Несмотря на оптимизм брата Гонсало Игуаина, во многих итальянских газетах предполагают, что связки с Криштиану не будет. Скорее, Аллегри попробует португальца в паре с Дибалой или переведёт Криштиану в центр, сохранив схему с одним центрфорвардом. На флангах останутся Марио Манджукич и Дуглас Коста.



По оценкам итальянских СМИ общая стоимость трансфера (плата за переход + четыре года контракта и налоги) обойдётся «Ювентусу» более чем в 350 млн евро. Клуб уверенно чувствует себя в отношении финансового фэйр-плей.



В Италии уже продаются футболки «Ювентуса» с фамилией Роналду.

А вот как видит ситуацию с трансфером известный карикатурист Омар Момани. Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли понадобилось просто провести линию на футболке «Реала».