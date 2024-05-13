Мбаппе устроил драку с президентом «ПСЖ» перед матчем с «Тулузой» — Le Parisien

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе устроил стычку с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным источника, ситуация произошла перед матчем 33-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «ПСЖ» и «Тулуза» (1:3). Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Перед матчем Аль-Хелаифи встретился с Мбаппе и спросил у Килиана, почему тот специально не упомянул его в своём прощальном видео. После этого началась драка и «были слышны крики».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что у Мбаппе и Аль-Хелаифи конфликт. В связи с этим Килиан не стал упоминать функционера в своём прощальном видео.

Напомним, Мбаппе выступал за парижский клуб с 2017 года. Предстоящим летом форвард покинет команду на правах свободного агента.