Павел Мамаев: у меня фантастическая карьера, такую проводят единицы

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев поделился воспоминаниями о своей профессиональной карьере. Напомним, футболист выступал за «Краснодар», «Химки», московские ЦСКА и «Торпедо», а также за «Ростов».

– Я доволен всем, что у меня было. Я хотел быть там, где был в определённый период времени. Я играл в Лиге чемпионов с «Интером» и «Манчестером», доходил до четвертьфинала – не все европейские команды могут предложить такую возможность.

– Какой период в карьере у вас лучший?

– Да все с какой-то стороны. Я очень доволен своей карьерой – такую проводят единицы. 17 лет провести на высоком уровне, выиграть все титулы в России, играть на чемпионате Европы, дойти с ЦСКА до восьмёрки лучших команд Европы – я счастлив. У меня фантастическая карьера. Никогда не было мыслей, что обязательно стану профессиональным футболистом. Думал, как и все дети, – космонавт, пилот и так далее. Всё началось во дворе, потом как-то шло-шло. Лет в 14, когда подписал контракт с «Торпедо», уже осознал, что начался профессиональный этап, а не просто поиграть», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.