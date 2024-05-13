Агент форварда «Сочи» Крамарича высказался о будущем своего клиента

Футбольный агент Матей Скегро, представляющий интересы нападающего «Сочи» Мартина Крамарича, ответил на вопрос о будущем своего клиента в российском клубе.

«Будущее моего клиента? Слишком рано об этом говорить, давайте подождём пару недель», — приводит слова Скегро «Евро-Футбол.Ру».

26-летний Крамарич перешёл в «Сочи» летом 2023 года из «Браво» на правах свободного агента. Прежде 25-летний словенец играл за «Марибор» и «Кршко». За российский клуб Мартин провёл 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Напомним, «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 23 очка за 28 матчей. В двух оставшихся турах «Сочи» сыграет с «Краснодаром» и с «Рубином».