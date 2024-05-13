Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент форварда «Сочи» Крамарича высказался о будущем своего клиента

Агент форварда «Сочи» Крамарича высказался о будущем своего клиента
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Матей Скегро, представляющий интересы нападающего «Сочи» Мартина Крамарича, ответил на вопрос о будущем своего клиента в российском клубе.

«Будущее моего клиента? Слишком рано об этом говорить, давайте подождём пару недель», — приводит слова Скегро «Евро-Футбол.Ру».

26-летний Крамарич перешёл в «Сочи» летом 2023 года из «Браво» на правах свободного агента. Прежде 25-летний словенец играл за «Марибор» и «Кршко». За российский клуб Мартин провёл 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Напомним, «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 23 очка за 28 матчей. В двух оставшихся турах «Сочи» сыграет с «Краснодаром» и с «Рубином».

Материалы по теме
Тренер «Сочи» Морено: надеюсь, в оставшихся матчах сезона будет справедливое судейство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android