Павел Мамаев: иногда в академии помогаю тренировать, но я не детский тренер

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался о своей футбольном академии в Дубае (ОАЭ).

– Какие профессиональные перспективы есть у ребят, которые пришли к вам в академию?

– Мы хотим, чтобы наша академия была для них трамплином в высшие дивизионы по всему миру. Это достижимая цель. Мы провели переговоры с клубами из Франции, которые нам дали добро, чтобы наши дети 9-12 лет могли приезжать на стажировки с просмотром на будущее.

– Что должно произойти, чтобы вы сами себе сказали: «Теперь я доволен результатом своей работы»?

– Я такой человек, что никогда не остановлюсь на достигнутом. Думал, что буду доволен, когда мы превысим планку в 100 детей, а сейчас их уже 150, и я думаю: «Почему 150, а не 300?». Когда будет 300, уверен, подумаю, почему не 1000. Мне очень нравится управлять этим бизнесом – это интересно. У нас уже выстроен единый механизм, вся система выстроена. Единственная сложность – аренда площадки, хотелось бы иметь своё поле, но это большие затраты. Мы к такому пока не готовы. Иногда помогаю тренировать, когда ребята заболевают или кому-то надо уехать. Но я не детский тренер», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.