Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Угочукву Иву: РПЛ — одна из лучших лиг мира

Угочукву Иву: РПЛ — одна из лучших лиг мира
Аудио-версия:
Комментарии

Игрок казанского «Рубина» и сборной Армении Угочукву Иву рассказал об уровне Российской Премьер-Лиги. Полузащитник заявил, что РПЛ – одна из лучших лиг мира.

«Уровень чемпионата России очень хороший, РПЛ — одна из лучших лиг. Российский чемпионат точно можно сравнить с европейскими лигами, потому что здесь высокий уровень. Я бы сказал, что РПЛ точно входит в топ-10 лиг мира», — приводит слова Иву «РБ Спорт».

Казанский «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету команды из Татарстана 41 очко.

Напомним, Угочукву Иву является игроком казанского «Рубина» с июля 2023 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом из Татарстана рассчитано до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока сборной Армении в € 1 млн.

Материалы по теме
Полузащитник «Рубина» Иву назвал общее между Россией и Арменией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android