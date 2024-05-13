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Мамаев: я не матерюсь. В очень редких случаях вылетает, но мата в речи нет. Может, 1%

Мамаев: я не матерюсь. В очень редких случаях вылетает, но мата в речи нет. Может, 1%
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Бывший полузащитник сборной России и ряда клубов РПЛ Павел Мамаев рассказал о своих жизненных принципах.

– Что для вас сейчас правильно?
– Православная религия. Бог есть любовь.

– Ну а принципы есть какие-то? Например, вы вот говорили, что не материтесь.
– Я и не матерюсь. Только в очень редких случаях – вылетает иногда, но мата в моей речи нет. Может, только 1%. И я считаю, что так правильно. Хотя раньше матерился и не обращал на это внимания. Сейчас же мне кажется, что без этого я становлюсь чище, мудрее, умнее. И таких ступенек немало: ты приходишь к осознанию, что тебе что-то в жизни больше не нужно. Был период, когда я пошёл чуть-чуть не туда из-за переизбытка вседозволенности и денег, но это всё нужно было пройти, чтобы осознать.

– Вера не останавливала?
– На тот момент нет, к сожалению», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

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