Йован Танасиевич: Братский кубок — история двух народов и возможность укрепить связи

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич высказался о проведении Братского кубка предстоящим летом с участием сербских клубов.

«Этот турнир — история двух народов. Сейчас мы живём вместе, и я надеюсь, что дальше будет то же самое. Братский кубок — это ещё одна возможность укрепить связи.

Для игроков это возможность подготовиться к сезону. Надеюсь, что победят команды из Сербии (смеётся)», — передаёт слова Танасиевича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

13 мая стало известно, что «Динамо» и ЦСКА сыграют с сербскими «Партизаном» и ОФК «Белград» в Братском кубке. Турнир пройдёт с 3 по 7 июля в Москве.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о проведении Братского кубка.