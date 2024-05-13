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Александр Кержаков, прошедший стажировку в «Севилье», рассказал о планах развития клуба

Александр Кержаков, прошедший стажировку в «Севилье», рассказал о планах развития клуба
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Бывший тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков после стажировки в испанской «Севилье» рассказал о планах развития клуба.

«Непростая ситуация «Севильи» связана со многими вещами. Первое — это смена поколений. Сейчас ушли и будут уходить футболисты, у которых остаётся не такой долгий контракт. Нет, наверное, основной обоймы на данный момент.

«Севилья» будет меняться, в том числе стратегически. Клуб будет искать себя. У них хороший спортивный директор Виктор Орта, который работал во многих клубах, в том числе в АПЛ. Всё будет развиваться планомерно. Сейчас достроили учебно-тренировочный комплекс на базе. Очень хороший, с комнатами и так далее. Команда будет базироваться именно на базе перед играми.

«Севилья» активно развивает вторую команду, академию. Всё для этого делается. Это масштабный проект, который сейчас постепенно будет развиваться», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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