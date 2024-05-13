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В «Динамо» рассчитывают на спортивное значение Братского кубка перед новым сезоном

В «Динамо» рассчитывают на спортивное значение Братского кубка перед новым сезоном
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб рассчитывает на спортивное значение Братского кубка перед новым сезоном.

«Конечно, это будет уже та стадия межсезонья, когда надо будет готовиться к официальным турнирам. Мы рассчитываем и на спортивное значение Братского кубка. Но оригинальный формат мы будем использовать для привлечения аудитории», — передает слова Павла Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

13 мая стало известно, что «Динамо» и ЦСКА сыграют с сербскими «Партизаном» и ОФК «Белград» в Братском кубке. Турнир пройдёт с 3 по 7 июля в Москве.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о проведении Братского кубка предстоящим летом.

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