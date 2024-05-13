В «Динамо» рассчитывают на спортивное значение Братского кубка перед новым сезоном

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб рассчитывает на спортивное значение Братского кубка перед новым сезоном.

«Конечно, это будет уже та стадия межсезонья, когда надо будет готовиться к официальным турнирам. Мы рассчитываем и на спортивное значение Братского кубка. Но оригинальный формат мы будем использовать для привлечения аудитории», — передает слова Павла Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

13 мая стало известно, что «Динамо» и ЦСКА сыграют с сербскими «Партизаном» и ОФК «Белград» в Братском кубке. Турнир пройдёт с 3 по 7 июля в Москве.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о проведении Братского кубка предстоящим летом.