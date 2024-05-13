Стало известно, какая бригада арбитров обслужит финал Лиги чемпионов сезона-2023/2024

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Пресс-служба УЕФА на своём официальном сайте объявила судейские назначения на финал Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Решающую игру турнира «Боруссия» Дортмунд — «Реал» Мадрид обслужит бригада арбитров во главе со словенцем Славко Винчичем.

Главный арбитр — Славко Винчич, ассистенты — Томаш Кланчник, Андраж Ковачич (все — Словения), четвёртый арбитр — Франсуа Летексье (Франция), резервный арбитр — Сириль Мюнье (Франция), VAR — Нейц Кайтазович (Словения), АVAR — Раде Обренович (Словения), поддержка VAR — Массимилиано Иррати (Италия).

Мадридский «Реал» (Испания) и дортмундская «Боруссия» (Германия) сыграют в финале текущего сезона Лиги чемпионов УЕФА. Решающий матч турнира пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.