Игорь Федотов выступил в защиту судьи матча «Зенит» — ЦСКА

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о работе судьи Сергея Иванова в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – ЦСКА (0:1).

«Иванов также отработал хорошо. Трудный момент с 11-метровым — арбитр назначил его через VAR. Случился наступ, но Иванов со своей позиции не мог его увидеть, потому что был перекрыт.

Но Иванов не показал жёлтые игрокам ЦСКА за грубую игру на шестой и 78-й минутах. Тяжело ему было с Заболотным, которому арбитр ошибочно не показал жёлтую после применения локтя в борьбе за мяч в начале матча. Никто не понял, почему игрок ЦСКА получил карточку в следующем эпизоде. Но потом Иванов правильно разобрался с подкатом всё того же Заболотного. Всё тяжело, и это будет продолжаться ещё два тура.

Недовольство и критика в адрес Иванова — абсолютно не по делу и незаслуженно. Это эмоции из-за невыполненных задач. Не можете понять, почему Иванов назначил 11-метровый? Тогда мы не можем понять, почему Вендел не может забить в пустые ворота. У них ответ будет простой: «Это наша проблема». Тогда решения Иванова — это проблема департамента, а не ваша», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.