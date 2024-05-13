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УЕФА объявил бригаду арбитров на финал Лиги конференций сезона-2023/2024

УЕФА объявил бригаду арбитров на финал Лиги конференций сезона-2023/2024
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Пресс-служба УЕФА на своём официальном сайте объявила судейские назначения на финал Лиги конференций сезона-2023/2024. Решающую игру турнира «Олимпиакос» — «Фиорентина» обслужит португальская бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем.

Главный арбитр — Артур Суареш Диаш, ассистенты — Пауло Суареш, Педро Рибейро (все — Португалия), четвёртый арбитр — Гленн Нюберг (Швеция), резервный арбитр — Махбод Бейги (Швеция), VAR — Тьягу Мартинш (Португалия), АVAR — Кристиан Дингерт (Германия), поддержка VAR — Марко Фриц (Германия).

Напомним, финальный матч Лиги конференций между «Олимпиакосом» и «Фиорентиной» состоится 29 мая и пройдёт на стадионе «Айя-София» в Афинах (Греция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Лига конференций . Финал
29 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Фиорентина
Флоренция, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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