УЕФА объявил бригаду арбитров на финал Лиги конференций сезона-2023/2024
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Пресс-служба УЕФА на своём официальном сайте объявила судейские назначения на финал Лиги конференций сезона-2023/2024. Решающую игру турнира «Олимпиакос» — «Фиорентина» обслужит португальская бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем.
Главный арбитр — Артур Суареш Диаш, ассистенты — Пауло Суареш, Педро Рибейро (все — Португалия), четвёртый арбитр — Гленн Нюберг (Швеция), резервный арбитр — Махбод Бейги (Швеция), VAR — Тьягу Мартинш (Португалия), АVAR — Кристиан Дингерт (Германия), поддержка VAR — Марко Фриц (Германия).
Напомним, финальный матч Лиги конференций между «Олимпиакосом» и «Фиорентиной» состоится 29 мая и пройдёт на стадионе «Айя-София» в Афинах (Греция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
Лига конференций . Финал
29 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Фиорентина
Флоренция, Италия
Кто победит в основное время?
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