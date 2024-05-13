Тарханов: если Головин хорошо себя проявит в ЛЧ, то, может быть, уедет в «Барселону»

Известный российский футбольный тренер Александр Тарханов высказался о том, что отечественный полузащитник Александр Головин стал серебряным призёром чемпионата Франции в этом сезоне.

«Конечно, рад, что Головин стал серебряным призёром Франции, тем более Александр представляет Россию. Головин является лидером «Монако». Сейчас он не играет из-за травмы, но несколько раз в сезоне признавался лучшим игроком тура. И при этом в «Монако» постоянно признаётся лучшим игроком. Летом Мбаппе уйдёт из «ПСЖ», поэтому, может быть, «Монако» с Головиным в следующем сезоне займут первое место.

Я считаю, что «Монако» — топ-клуб и они в следующем сезоне будут играть в Лиге чемпионов. Если Головин хорошо себя проявит в Лиге чемпионов, то, может быть, уедет в «Барселону» или в Англию. Но мне кажется, что Головину больше подходят Испания и Франция», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.