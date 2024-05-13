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Малафеев: «Динамо» заслужило первое место в чемпионате России

Малафеев: «Динамо» заслужило первое место в чемпионате России
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Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге. Экс-вратарь выразил мысль о том, что московское «Динамо» заслуженно вышло на первое место в турнирной таблице.

«Зенит» столкнулся с серьёзными трудностями, и ситуация сейчас выглядит напряжённой. «Динамо» же набрало отличный ход, демонстрирует уверенность и характер. Пять побед подряд, вырванные победы в матчах с «Сочи» и «Балтикой» — по последним играм «Динамо» заслужило первое место в чемпионате», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

Напомним, по итогам 28 тура Российской Премьер-Лиги на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги вышло московское «Динамо». В активе столичного клуба 53 очка. На втором месте располагается петербургский «Зенит». В активе сине-бело-голубых 51 очко. Что касается третьего места, то его занимает «Краснодар». Южане заработали 50 очков.

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