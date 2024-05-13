Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Овчинников: руководству Нижегородской области нужно подумать о руководстве «Пари НН»

Овчинников: руководству Нижегородской области нужно подумать о руководстве «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский футбольный тренер Валерий Овчинников раскритиковал руководство «Пари Нижний Новгород».

«До крупного поражения от «Сочи» в «Пари НН» сняли главного тренера Сергея Юрана. Дескать, он завалил игру, но согласен с этим. Потом пригласили Илича, который вчера с «Сочи» завалил игру, теперь его тоже надо снимать с должности? Мы помним, как «Ахмат» тоже проиграл с крупным счётом «Балтике», а потом пять матчей подряд выиграл.

Я думаю, что со «Спартаком» «Пари НН» выдержал игру и вырвал очко в чисто психологическом плане. А уже с «Сочи» подрасслабились и всё, что летело, залетало. Такое в футболе бывает. Драмы нет, но руководству Нижегородской области нужно подумать о руководстве «Пари НН», что там за непорядок. Когда я был в клубе, со мной работал Козин Николай Иванович, который не принимал скоропостижных решений. Нас могли уволить 150 раз, но он был государственным человеком, который терпеливо относился к нам», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Сутормин: победу над «Пари НН» надо побыстрее забыть и думать только о «Краснодаре»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android