Овчинников: руководству Нижегородской области нужно подумать о руководстве «Пари НН»

Российский футбольный тренер Валерий Овчинников раскритиковал руководство «Пари Нижний Новгород».

«До крупного поражения от «Сочи» в «Пари НН» сняли главного тренера Сергея Юрана. Дескать, он завалил игру, но согласен с этим. Потом пригласили Илича, который вчера с «Сочи» завалил игру, теперь его тоже надо снимать с должности? Мы помним, как «Ахмат» тоже проиграл с крупным счётом «Балтике», а потом пять матчей подряд выиграл.

Я думаю, что со «Спартаком» «Пари НН» выдержал игру и вырвал очко в чисто психологическом плане. А уже с «Сочи» подрасслабились и всё, что летело, залетало. Такое в футболе бывает. Драмы нет, но руководству Нижегородской области нужно подумать о руководстве «Пари НН», что там за непорядок. Когда я был в клубе, со мной работал Козин Николай Иванович, который не принимал скоропостижных решений. Нас могли уволить 150 раз, но он был государственным человеком, который терпеливо относился к нам», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.