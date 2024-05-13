Вратарь «Сочи» Рудаков: есть вера, что мы сможем остаться в РПЛ

Вратарь «Сочи» Максим Рудаков поделился мыслями о турнирном положении команды в чемпионате России. Голкипер выразил мнение о том, что южане не опускают рук. По словам Рудакова, все футболисты «Сочи» бьются и хотят сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге.

«Равнодушных в нашей команде нет, все бьются и хотят выполнить поставленную задачу. В команде есть вера, что мы сможем остаться в РПЛ. Мы будем биться до конца, пока у нас есть шансы», – приводит слова Рудакова «РБ Спорт».

Напомним, в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги футболисты «Сочи» на своём поле сыграли с клубом «Пари Нижний Новгород». Южане одержали победу со счётом 6:1. Таким образом, им удалось записать на свой счёт 23 очка. Сейчас клуб занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. От зоны стыковых матчей сочинцы отстают на шесть очков.