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Оливье Жиру объявил об уходе из «Милана» по окончании сезона

Оливье Жиру объявил об уходе из «Милана» по окончании сезона
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Французский нападающий «Милана» Оливье Жиру рассказал, что покинет итальянский клуб в предстоящее трансферное окно.

«Хочу сообщить вам, что следующие два матча станут для меня последними в составе «Милана». Я продолжу карьеру в МЛС. Я очень горжусь всем, чего добился за три сезона в «Милане». Сейчас правильный момент, чтобы объявить об уходе. Моя история в «Милане» заканчивается в этом году, но клуб навсегда останется в моём сердце», – приводит слова игрока пресс-служба миланцев.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Оливье согласился подписать контракт с «Лос-Анджелесом» до 2025 года. За «россонери» французский футболист выступает с лета 2021 года. Контракт 37-летнего игрока рассчитан до конца нынешнего сезона. Ориентировочная стоимость Жиру, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

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