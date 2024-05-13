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Александр Кержаков: был на матче мадридского «Реала» — РПЛ есть куда стремиться

Александр Кержаков: был на матче мадридского «Реала» — РПЛ есть куда стремиться
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Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Александр Кержаков сравнил сравнил уровень футбола в Российской Премьер-Лиге с испанской Примерой. По мнению специалиста, российскому чемпионату есть куда стремиться.

«Был на матче «Севильи» с «Вильярреалом». Вторые, конечно, были намного сильнее. Я сразу невольно сравниваю это с РПЛ, которую смотрю по телевизору. Если сравнивать «Вильярреал», который находится на девятом месте в Ла Лиге, то это прям высочайший уровень. До этого я был на игре мадридского «Реала». РПЛ объективно есть куда стремиться в плане качества исполнителей», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее стало известно, что Кержаков проходил стажировку в испанской «Севилье». Александр Кержаков завершил свою профессиональную карьеру футболиста в 2017 году. В России отечественный специалист успел поработать тренером в таких клубах, как «Томь» и «Пари Нижний Новгород». Последняя команда Александра Кержакова – «Спартак» из Суботицы. Сербский клуб россиянин покинул в ноябре прошлого года.

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