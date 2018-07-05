Надеюсь, мне не закроют въезд в страну за упоминание об этом случае.

Мракобесие по-украински. Вратаря «Карпат» выгнали за то, что он болел за Россию

Теперь, чтобы быть отчисленным из футбольного клуба на Украине, достаточно поддержать сборную России в социальных сетях. Так произошло в случае с голкипером «молодёжки» «Карпат» Михаилом Готрой. Знаете, что он сделал? Нарисовал себе усы, написал слоган «усы надежды» и прикрепил к своим «сториз» наш триколор в ожидании матча Россия — Испания. Ах да, ещё он порадовался итоговому результату!

Этих действий хватило для того, чтобы клуб в одностороннем порядке расторг контракт с 18-летним футболистом.

Вратаря «Карпат» выгнали из клуба за поддержку сборной России на ЧМ-2018

Чего-чего?!

«Мишу обвинили в сепаратизме. Вице-президент клуба Олег Смалейчук узнал о том, что Готра праздновал победу сборной России над испанцами. Контракт разорвали на следующий день после того, как было опубликовано видео с празднованием. Сейчас идут разговоры с адвокатами по поводу правомерности этого шага со стороны руководства клуба. Пока никаких слов поддержки ни от кого не получали», — сообщил источник.

Вратарь Готра оспорит решение «Карпат» уволить его за поддержку сборной России

«Погорячились», «облажались», «нарушили закон» — у вас наверняка появились подобные мысли, когда вы услышали эту историю. Вот и мы сначала не очень-то поверили в то, что они это серьёзно. До тех пор, пока не прилетела реакция министра молодёжи и спорта Украины Игоря Жданова. Он сказал, что «решение правильное».

Министр спорта Украины поддержал решение «Карпат» уволить вратаря Готру

Что дальше?

С этим вопросом мы обратились к главе нашего профсоюза футболистов Александру Зотову. Он подтвердил, что оспорить это решение юридически Михаилу Готру не составит никакого труда.

«Если он будет подавать жалобу в палату по разрешению споров Украины или даже в ФИФА, в Лозанне, то докажет свою правоту, 100%».

ОПСФ: ситуация с вратарём «Карпат» абсурдная, но типичная для Украины

Судя по всему, решение в этом случае было принято чисто популистское. С этим согласен и бывший вице-президент Федерации футбола Украины Анатолий Попов.

«Полный идиотизм, у нас в дисциплинарных правилах нет понятия «футбольный сепаратизм». Поэтому прибегать к таким формулировкам как минимум некорректно. Есть такая известная фраза: «Спорт вне политики». К сожалению, футбол у нас сейчас попал в политический расклад. Ненависть, которая на этой почве раскручивается, никому не будет во благо».

Евроинтеграция зависла

Свобода слова, глобализация и демократия — всё это символы будущего, которое неизбежно наступит. Жаль, что в стране, в которой столько усилий потратили на приближение к этим ценностям, многим до сих пор это непонятно даже на уровне политических элит.

Надеемся, среди рядовых украинцев эта история вызывает такое же чувство абсурда, какое испытал любой адекватный человек, услышав этот бред.

А Михаилу — огненного футбола в матче наших с хорватами!