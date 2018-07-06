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Ливень затопил Сочи перед матчем Россия — Хорватия

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Андрей Панков
Фото: instagram.com/dmitrii_m_official
В Сочи жуткий ливень. Матч Россия — Хорватия под угрозой?
В 10 километрах от стадиона прошёл тропический ливень. Район Адлер ушёл под воду. Выплывут ли Россия и Хорватия в таких условиях?
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Что произошло?

6 июля в районе Адлера, где находится олимпийский стадион «Фишт», прошёл тропический ливень. Прямо сейчас в городе творится вот это:

Для южного региона, в котором находится Сочи, подобная погода не является сюрпризом. Стадион находится в Имеретинской низменности. Для этого района затопленные дороги не редкость.

В итоге из-за природного катаклизма сборной Хорватии пришлось перенести предматчевую тренировку. Как сообщили в ФИФА, официальное занятие было перенесено с тренировочного поля #1 в Адлере на «Парк Арену», которая находится в непосредственной близости от стадиона «Фишт».

Стоит отметить, что погодные аномалии не затронули Большой Сочи – основной населённый пункт города. Вся непогода пришлась именно на район Адлер, где располагается стадион «Фишт».

Что дальше?

Завтра на арене «Фишт» в 21:00 должен состояться четвертьфинальный матч чемпионата мира между Россией и Хорватией. На данный момент неизвестно, может ли матч оказаться под угрозой срыва. Прогноз Росгидромета по региону прогноз обещает отсутствие осадков в период проведения матча, а основная их часть придётся на ночное время накануне игры, а на момент начала матча будет лишь облачно, должно обойтись без дождя.

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