«Такого вообще никогда не было!». Как природа запрещала футбол и спорт

Тропический ливень за пару часов уничтожил футбольный стадион на черноморском побережье – в Анапе. А ещё у природы есть эпидемии и акулы.

За сутки до исторического четвертьфинального матча сборной России на домашнем чемпионате мира, в котором ей предстоит сыграть с Хорватией в Сочи, на район Адлер, в котором и расположен стадион «Фишт», обрушилась природная катастрофа. Город был буквально затоплен мощнейшим ливнем: за сутки выпала месячная норма осадков. А учитывая, что синоптики обещают продолжение дождей и в день матча, проведение игры может оказаться под угрозой. Пока непонятно, как зрители будут добираться до стадиона по затопленным улицам.

В Сочи жуткий ливень. Матч Россия — Хорватия под угрозой В 10 километрах от стадиона прошёл тропический ливень. Район Адлер ушёл под воду. Выплывут ли Россия и Хорватия в таких условиях?

В связи с этим вспоминаем другие истории, когда форс-мажор ставил под угрозу или срывал крупные старты. Эпидемии и акулы прилагаются.

Никогда такого не было, и вот опять

Что-то очень похожее с футболом на побережье Черного моря уже было, причём не так давно. Только не в Адлере, а в Анапе. В 2014 году жуткий тропический ливень за пару часов почти уничтожил стадион, на котором проводился Кубок России по пляжному футболу. На восстановление потребовалось три дня, а местные жители отмечали, что такого раньше вообще никогда не было.

Фото: BSRussia.com

Только война мешает футболу

Чемпионат мира по футболу – событие высочайшего уровня организации. И за всю почти 90-летнюю историю проведения турнира не было случаев, чтобы матчи отменялись из-за форс-мажоров. Единственным глобальным исключением стали турниры 1942 и 1946 годов, которые вообще не проводились из-за Второй мировой войны. Но в этих случаях дело не дошло даже до определения страны-хозяйки турнира. Чемпионат 1942 года мог пройти в Германии или Бразилии. Но в 1940-м, когда пришло время проводить конкурс, было уже не до футбола. А о турнире 1946 года никто даже не вспоминал.

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Шторм, зацепивший «Реал»

Не только в России крупные футбольные матчи и турниры срываются из-за внезапных наводнений. Подобное происходит, например, и в Италии. В ноябре 2011 года на неопределённый срок из-за стихийного бедствия был перенесён матч «Дженоа» – «Интер». В Генуе случилось наводнение, которое унесло жизни шести человек, и футбол было решено отложить до лучших времён. Вообще, Генуя – один из самых неблагополучных городов Европы с точки зрения погоды. Матчи из-за наводнений за последние годы там переносили минимум трижды.

Нечто подобное недавно случилось и во Франции. В коммуне Труа, что находится на севере страны, одноименный клуб не смог сыграть в матче чемпионата страны по футболу из-за неожиданного разлива Сены. Чтобы сыграть в футбол, пришлось ждать три недели.

А в 2017-м жертвой шторма стал мадридский «Реал». В феврале из-за жуткой непогоды пострадал домашний стадион соперника «Реала» – «Сельты» из Виго. Проводить игру на арене, разрушенной штормом, было опасно, а матч, к неудовольствию руководства столичной команды, был перенесён.

Тепло и сухо – тоже плохо

Но одно дело – природные катастрофы. А может ли хорошая погода стать причиной срыва целого турнира? Оказывается, что может, если речь идёт о чемпионате мира по биатлону, а на улице непривычно тепло. В феврале 1990 года в Минске, который тогда ещё был городом Советского Союза, планировалось провести полноценный турнир и разыграть восемь комплектов наград. Однако разыграли только две: из-за аномально тёплой погоды снега в столице Беларуси почти не осталось. Валерий Медведцев и Анне Эльвебакк стали единственными чемпионами, добывшими награды на белорусской земле. Остальные гонки были перенесены в Финляндию и Норвегию.

Буря мглою небо кроет… Женская эстафета на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве была отменена из-за тумана. Вспоминаем ещё пять причин отмены соревнований.

Стадион загорелся, свет потух

Не только погода способна сорвать важный турнир или матч, но и техника. В октябре 2001 года отборочный матч к чемпионату мира в азиатской конфедерации между сборными Таиланда и Бахрейна был остановлен из-за пожара на 25-й минуте встречи. На стадионе случилось возгорание из-за короткого замыкания. Все участники игры и болельщики были немедленно эвакуированы. Огонь потушили довольно быстро, но матч в тот день, разумеется, закончен не было.

Сборная России, кстати, тоже страдала от технических неполадок на стадионе. В октябре 2002-го во время отборочного матча чемпионата Европы против Грузии на стадионе «Локомотив» неожиданно погас свет. Включить его так и не удалось, поэтому матч пришлось переносить – благо, команды не успели открыть счёт. Перенесённый матч Россия проиграла со счётом 0:1.

В разгар эпидемии в футбол не играют

Случается и так, что соревнования отменяют из-за вспышек опасных болезней. Правда, в европейских странах это происходит крайне редко. Но, например, в Африке подобные вещи в порядке вещей. В ноябре 2014 года в республике Того был отменён футбольный Кубок западноафриканской интеграции. Соревнования должны были проходить в течение недели и собрать несколько сотен спортсменов. Но, поскольку в регионе была зафиксирована вспышка вируса Эбола, организаторы решили полностью отменить запланированный турнир.

Впрочем, случалось подобное, например, и в Австралии. В 2009 году в Мельбурне из-за вспышки свиного гриппа был отменён турнир по плаванию Гран-при Телстра. У одного из участников соревнований обнаружились симптомы вируса, и организаторы решили не рисковать.

Что опаснее – волны или акулы?

Спортивные соревнования могут отменять даже из-за нападений акул на людей! Разумеется, в том случае, если вид спорта непосредственно связан с открытой водой. В апреле 2018 года в Австралии был отменён этап Мировой лиги по сёрфингу Margaret River Pro, а всё потому, что за два дня до старта этапа на побережье вблизи места проведения соревнования акулы совершили два нападения на местных сёрферов-любителей. Один получил травмы ног, другой серьёзно не пострадал. Организаторы пришли к выводу, что акул привлекают расположенные неподалёку туши погибших китов и решили не рисковать. Однако среди спортсменов нашлись и те, кто сочли отмену этапа ошибкой – по их мнению, волны несут в себе большую опасность, чем зубы акул.