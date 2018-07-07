«Ждём драку русских и хорватов». Как пресса нагнетает обстановку

«Деловая столица» (Украина): «Драку заказывали? Зачем Путину убивать хорватских фанатов»

Украинских СМИ в последние дни читать особенно интересно, так как агония в них в связи с чемпионатом мира достигает критического пика. Автор колонки в «Деловой столице», например, убеждён, что матч России и Хорватии обязательно спровоцирует драку между болельщиками в Сочи. Далее уже идут спекуляции о том, кому (Кремлю?) и зачем это может быть нужно.

«Во-первых, у российской сборной есть все шансы с треском продуть хорватам. Планка, в связи с победой над испанцами — через полгода-год мы еще узнаем скандальные подробности о том, как и за сколько ковалась эта победа — уже поставлена очень высоко, а, значит, и треск обещает быть громким. Чтобы его заглушить, понадобится что-то не вполне тривиальное. Драка с жертвами, несколько посаженных фанатов и высылка всей хорватской группы поддержки, а также, что весьма вероятно, санкции против хорватской сборной.

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Кроме того, ломка, а то и смерть нескольких хорватов может стать утешительным призом для сербской сборной, мало того, что вылетевшей с ЧМ после матча с Бразилией, так еще и оштрафованной за поведение ее болельщиков. Кстати, сербские болельщики, которым вовсе не обязательно уезжать вместе со своей командой, вполне могут поучаствовать в драке на стороне россиян, что придаст ситуации дополнительную остроту. В таком случае, на роль трупов, скорее всего, запланированы именно они.

Во-вторых, драка с хорватами может быть использована Москвой, чтобы качнуть Балканы, поскольку она наверняка отзовется по всей бывшей Югославии».

The Telegraph (Великобритания): «России нравится статус неожиданного фаворита»

На этом фоне, кажется, даже колкие пассажи британских газет кажутся дружеским подтруниванием. Английская The Telegraph.

«Если Россия дойдёт до полуфинала, такую историю не вообразил бы себе даже Антон Павлович Чехов, один из величайших мастеров мастер коротких рассказов в стране. Многие газеты перед матчем с Саудовской Аравией трубили о том, что Россия «обречена на провал», что не поленились потом упомянуть апологеты Владимира Путина. Однако мало кому из болельщиков такой выпад показался действительно обидным, учитывая изначальное отношение к сборной в стране.

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Однако настроение изменилось после первого серьёзного успеха сборной – триумфа в матче с Испанией. Полицейские праздновали победу на улицах Москвы в обнимку с теми же подростками, которых они, возможно, пару месяцев назад избивали за политические взгляды.

Потенциальный полуфинал с участием России и Англии в Москве, возможно, станет самым экстраординарным событием и самым политизированным матчем чемпионата мира в современной истории, если вспоминать историю с «делом Скрипаля», которая привела к бойкоту турнира со стороны официальных лиц Великобритании».

Welt (Германия): «Хозяева ЧМ мечтают о победе благодаря «Ноге Бога»

«Ещё совсем недавно над сборной России все смеялись. Голкипер Акинфеев с «дырявыми перчатками» красовался на всех заголовках после чемпионата мира в Бразилии – о его таланте говорили многие, но он не смог выручить сборную в самый важный момент. Теперь же люди на улицах во весь голос распевают: «Игорь, Игорь Акинфеев!» После серии пенальти против Испании он снова стал национальным героем и самым сильным вратарём страны.

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Forbes (США): «России надо радоваться, что Дзюба в сборной»

«Что нужно знать об этом матче? Во-первых, он неравный в количественном плане. Россия – самая большая страна в мире с населением около 114 млн человек, в то время как Хорватия с её 4,1-миллионным населением по размеру меньше штата Кентукки. Однако у этой маленькой страны далеко не самая слабая футбольная сборная, в составе которой есть очень техничные игроки. Золотые годы хорватов пришлись на 1998 год, когда они финишировали третьими на чемпионате мира, и этот мундиаль будет для них редким шансом, чтобы попытаться повторить успех.

В составе России выделим Артёма Дзюбу. Высокий форвард – один из самых опасных игроков национальной команды, но он далеко не всегда был в почёте у народа. Дзюба, известный своими громкими комментариями, в прошлом году покинул сборную из-за конфликта с главным тренером, а затем по всей стране разлетелось видео, где он высмеивает усы Черчесова. Но, на самом деле, сборная должна радоваться тому, что Дзюбе и Черчесову удалось навести мосты. Форвард удачно стартовал в чемпионате мира, забив три гола, в том числе важнейший пенальти в ворота Испании. У Деяна Ловрена в предстоящем матче будет непростая задачка».

Несмотря на успешную кампанию сборной России на турнире, американские коллеги прогнозируют в этом матче победу Хорватии с минимальным счётом.

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The Guardian: «Черчесов заводит высокопоставленных друзей»

«Россия не только выиграла «Эль Газико» против Саудовской Аравии, но и продолжила шествие, хлопнув Египет. В третьей игре ей, правда, это аукнулось, и последовало поражение от Уругвая, которое на некоторое время вернуло фатализм болельщиков. Однако прочная игра в обороне и победа в серии пенальти вновь качнули общественное мнение в пользу сборной. Все знают, что в этой стране любят крайности. А если «Рос-си-я» может победить Испанию, то что мешает вынести и Хорватию в субботу? Уж хорваты точно не выглядели как мировые лидеры футбола в матче с Данией».

24 Sata: «Хорватия готовит тактическую ловушку для России»

Хорватская пресса предупреждает, что зрителей ожидает, в первую очередь, тактическое противостояние, причём одно из самых сложных на этом чемпионате мира.

«Черчесов, уж поверьте, очень умный человек. Один из лучших российских тренеров. В последнее время его критиковали миллионы, разбирая по косточкам любое его действие. Пока другие команды рубились в квалификации на чемпионат мира, Россия играла товарищеские матчи. И Черчесов через всё это прошёл, пробуя разные схемы и варианты игры. С ума сойти. Россияне требовали, чтобы сборная выглядела как монстр футбола в контрольных матчах – им было безразлично то, с какой целью тренер поступает так или иначе. К счастью для команды, все спекуляции на тему «слабой сборной» в прессе были напрасны. А теперь все недоброжелатели набросились на Россию, потому что она превзошла ожидания на самом турнире».

«Надо помнить, что Россия не обладает внушительной скоростью или потенциалом, чтобы прыгнуть выше головы в плане техники. Поэтому, скорее всего, Черчесов попытается «затормозить» игру, как это было с испанцами, а впереди надеяться на своего «русского Модрича» — Александра Головина».