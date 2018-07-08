Сборная Россия встретилась с фанатами. Это было круто!

Нашу сборную снова любят. Теперь это клинический факт.

Не прошло и дня с того момента, как сборная России вернулась в Москву и встретилась с фанатами на Воробьевых горах в главной фан-зоне ЧМ-2018. Люди в пять (!) рядов встали сбоку от экрана, чтобы получить автографы. Многие пришли с младенцами на руках.

Уже за 30 минут до начала рядом с центральным экраном было не протолкнуться. Народу пришло не меньше, чем на некоторые игры! И это несмотря тучи. Сами тучи, кстати, отнеслись с пониманием, и территория МГУ избежала дождя на время мероприятия.

Игроки появились в майках с надписью «Играем за вас» и прошли на сцену через коридор из волонтёров, отбивая им «пять». Первым слово взял главный тренер Станислав Черчесов, который выдал нехилое обещание на следующий мундиаль.

– Сейчас одни эмоции. Реального анализа пока не сделали. Мы рады вас всех приветствовать. Мы были вместе. Вы – не 12-й, а еще и 13-й, 14-й, 15-й и 16-й игрок. Понятно, что мы хотели пройти еще дальше. Сегодня нам это не удалось. Через четыре года в Катаре сделаем лучше. Но без вас там будет сложно, поэтому всем туда!



Заставили сказать пару слов на русском даже Марио Фернандеса. Их и правда оказалась всего пара.

– Спасибо, Руссия, – обратился к толпе Марио, улыбаясь во весь рот. А вот другой автор нереализованного пенальти, кажется, до сих пор держит в голове промах. Все футболисты старались говорить только о хорошем, но Смолов внезапно начал:

– Главное, что хочу сказать: то, что у вас было вчера и сегодня в мой адрес… Я бы на вашем месте испытывал то же самое. Спасибо за поддержку. Приятно видеть столько людей здесь. Искренне рад, что являюсь гражданином России. Такой души, которая есть у нашего народа, нет больше у никого в мире.



Логично, что вскоре после такой патриотичной речи фан-зона исполнила гимн России вместе с футболистами. Даже после поражения болельщики сборной скандировали «Мо-лод-цы!» Сборная России еще никогда не дарила таких эмоций своим фанатам.



В 2016-м году тренер Леонид Слуцкий сказал, что Россия – нефутбольная страна. Тогда это утверждение было понятным: всё-таки внимание к футболу у нас значительно ниже, чем в других странах. Так было два года назад, но не сегодня. Поэтому Дзюба «передал привет» предыдущему тренеру сборной России:

– Здрасьте! Для всех парней огромная честь и гордость играть за нашу страну. Мы доказали, что всё-таки являемся футбольной страной. Спасибо вам огромное!



Спасибо и вам, футболисты. Вы написали историю. Теперь даже без матчей вы можете собрать десятки тысяч зрителей. Такого в нашей стране ещё не было!