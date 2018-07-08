Символическая сборная 1/4 финала ЧМ-2018

Голкипер «Челси» в очередной раз напомнил миру, что он один из лучших в своём амплуа. Сборная Бельгии сумела удержать преимущество над бразильцами во многом благодаря потрясающей игре Куртуа. Тибо совершил девять сейвов, а в концовке вытащил сумасшедший мяч после удара Неймара. Настоящий герой! ЧМ-2018 поднимает стоимость Куртуа до заоблачных высот.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Марио Фернандес

Натурализованный бразилец заслуживает самых добрых слов за выступление на ЧМ-2018. Вот и в матче с Хорватией Фернандес надёжно закрыл свой фланг: в его активе по пять отборов, выносов и выигранных верховых единоборств. Но самое важное, что «армеец» спас сборную России от поражения в дополнительное время, забив головой. Язык не повернётся критиковать Фернандеса за промах в серии пенальти.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Символическая сборная группового этапа ЧМ-2018. Из наших там не только Головин Вы согласны с этой версией?

Центральный защитник «Реала» Варан был великолепен в четвертьфинале чемпионата мира. Рафаэль забил победный гол сборной Франции, выиграв «второй этаж» после навеса со стандарта. Вдобавок он «съел» индивидуально сильных уругвайских нападающих – Луиса Суареса, Кристиана Стуани и Максимилиано Гомеса. Попадая в зону Варана, его оппоненты просто не знали, что делать.

Фото: РИА Новости

Центральный защитник «Бешикташа» продемонстрировал в матче с Россией, почему он играет с первых минут, а опытный Ведран Чорлука сидит в запасе. Вида эффективно вёл борьбу с Артёмом Дзюбой, а всего за матч выиграл четыре дуэли наверху. Гол Домагоя на 100-й минуте едва не стал решающим. Мощный Вида и в чужой штрафной доказал, что действительно силён в игре головой.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Никто из чистых левых защитников не сыграл настолько здорово, чтобы оказаться в символической сборной. Условно на эту позицию поставим Магуайра, который действует левее в тройке центральных у сборной Англии. Представитель «Лестера» потрясающе хорош на чемпионате мира. Он, кажется, выигрывает все единоборства, снимает весь воздух, а в матче со Швецией ещё и победный гол забил.

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Хорватия не добралась бы до полуфинала ЧМ-2018 без своего блестящего дирижёра. Пусть у полузащитника «Реала» не всё получалось в матче со сборной России, где Модрич попал под сильное физическое давление, он всё равно нанёс три удара и сделал четыре ключевые передачи. Вида забил с передачи Луки. К сожалению, Акинфееву чуть-чуть не хватило, чтобы вытащить мяч после удара Модрича с «точки».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё один герой великолепного матча Бразилия – Бельгия – плеймейкер «Манчестер Сити» Де Брёйне. На исходе получаса Кевин забил классным ударом из-за штрафной красивый гол, который в результате оказался победным. Кроме того, полузащитник сделал в этой игре три ключевые передачи. Когда же бразильцы прижали сборную Бельгии, Де Брёйне изо всех сил работал на оборону.

Фото: РИА Новости

Из сборной Англии в символическую сборную 1/4 финала попал и атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед». Лингард стал автором голевой передачи на Деле Алли, да и вообще был одним из самых полезных игроков в составе команды Гарета Саутгейта. Джесси нанёс четыре удара по воротам, совершил четыре обводки и почти не допускал брака – 93,5% точных передач.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Денис Черышев

Атакующий полузащитник «Вильярреала» и сборной России завершает чемпионат мира с великолепной статистикой. У Черышева четыре гола: два Саудовской Аравии, по одному – Египту и Хорватии. Вчера Денис забил очень красиво, пустив мяч по такой дуге, которая не оставляла шансов голкиперу Даниэлю Субашичу. Если бы наша команда выиграла, Черышев мог бы побороться за звание лучшего снайпера турнира.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Символическая сборная 1/8 финала ЧМ-2018 Из сборной России – не только Акинфеев.

Включение в символическую сборную тура заслужил и атакующий полузащитник «Челси» Азар. Пусть капитан сборной Бельгии не забил и не отдал голевых передач во встрече с Бразилией, он здорово потрепал оборону соперника. На счету Эдена девять успешных обводок и семь заработанных фолов. Невысокий Азар умудрился выиграть даже четыре верховых единоборства: больше было только у Маруана Феллайни!

Фото: РИА Новости

Гризманн – самый эффективный нападающий четвертьфинальных матчей. Лидер атак французов сделал голевую передачу на Варана, а во втором тайме забил один из самых курьёзных мячей чемпионата мира. Конечно, в этом голе прежде всего вина Фернандо Муслеры, но ведь и удар форварда «Атлетико» получился сложным для голкипера. С такой связкой, как Гризманн – Мбаппе, нужно брать золото ЧМ.