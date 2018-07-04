Символическая сборная 1/8 финала ЧМ-2018

Лучшие игроки 1/8 финала ЧМ-2018 – в нашей символической сборной. Состав сборной не вполне соответствует привычным амплуа некоторых игроков. Причин две. Во-первых, такие списки всегда условны, они отражают ценность футболистов для команды в большей степени, чем амплуа. Во-вторых, в зависимости от расстановки игроки часто выполняют задачи, которые напрямую не совпадают с их амплуа. Базовая расстановка для нашей команды – популярная на ЧМ-2018 4-4-2 с двумя оборонительными центральными полузащитниками и атакующими полузащитниками на флангах. Классика.

В карьере Игоря Акинфеева нашлось место самым разным сериям. Есть и такая: он ни разу не проиграл в серии послематчевых пенальти. С учётом игры с Испанией их уже пять. Первая была 10 лет назад, когда ЦСКА в финале Кубка России победил «Амкар». Игорь – специалист по сериям пенальти. Кажется, что плей-офф чемпионата мира – совсем другое дело (не кажется, так и есть), но это не имеет значения. В пятой серии Акинфеев вытащил два удара и победил. А ещё до пенальти он сделал девять сейвов – больше любого другого вратаря в 1/8 финала. Вне конкуренции.

«Черчесов – тактический гений?» Что пишут в мире о феноменальной победе России Одни обвиняют игроков, другие зло косятся на «Реал». Но у всех один вопрос: как России это удалось?

Он снова подключался к атакам не лучшим образом. Но какая разница? На фланге Кудряшова по ходу матча сыграли Карвахаль и Асенсио, не говоря о постоянных смещениях Силвы и Аспаса. Техничные футболисты, и дриблинг у них хороший. Но знаете, сколько раз Кудряшов позволил себя пройти на дриблинге? Ни разу. Эй, да у него ноги сводило больше раз! Именно так, со сведёнными судорогой ногами, защищать свою зону и не пускать, не пускать, не пускать никого по флангу – провел последние полчаса Кудряшов. Не пустил.

Сергей Игнашевич Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сергей Игнашевич

Когда мяч от его пятки полетел мимо Акинфеева в ворота, Игнашевича хотелось пожалеть. Следующие 110 минут показали: нечего его жалеть. Жалеть надо, когда уже не тянут, а Игнашевич тянул. Он собрал столько же подборов, сколь Марио Фернандес – самый подвижный игрок России. И сохранил силы на точный удар с пенальти после двух часов игры.

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Кутепищеее – так его фамилию написали в онлайн-трансляции после шестого перехвата. Оказывается, когда команда обороняется низко, Илья преображается: недостаток скорости теряет ключевое значение, а неуступчивость в борьбе и умение выбирать позицию, наоборот, становятся важнее. Кутепов играл против Косты – мы Косту не видели. Он не всегда справлялся с хаотичными перемещениями Иско, но за ними и сборная Испании не всегда успевала, так что это не считается. Аве.

«Он играл за Королеву Англии». Судья, не пустивший Колумбию в четвертьфинал Говорят, он просил футболку Роналду прямо во время матча сборной Португалии.

Марио Фернендес

Мотор, который пропахал бровку и не позволил создать со своего фланга ничего за 90 минут. Только в овертаймах Иньесте с Альбой удалось пару раз разыграть опасные комбинации с фланга на полуфланг. Но дело даже не в этом. А в том, что через фланг Фернандеса Россия провела 56% атак. Вся контригра – через него. Все редкие попытки отодвинуть игру от штрафной и дать защитникам передышку начинались с Фернандеса.

Примечание. Защита этой символической сборной целиком состоит из игроков сборной России. Да, это небольшая натяжка (извини, Бенжамен Павар, твой гол просто супер), но она допустима. Ведь речь идёт об очевидном аутсайдере пары, который прошёл дальше благодаря игре от обороны. И да, в этой сборной не хватает Зобнина, Головина и Дзюбы. Причина одна – это всё-таки не символическая сборная России по итогам 1/8.

Никто не знает, как вы это делаете. Но это космос Павел Пучков объясняет, чем важна победа России над Испанией.

Заслуженная жёлтая карточка не должна смазать впечатление. Каземиро принадлежит огромная заслуга в том, что Бразилия справилась со стартовым навалом Мексики. Потом было довольно много опасных контратак, но это скорее проблема бразильцев в целом: Каземиро носился по всей ширине поля, страхуя полкоманды. Отсюда и жёлтая за фол на Лосано: Каземиро остался в одиночестве и не мог пропустить его на свободное пространство. На опорника в этом матче пришлось не только разрушение чужой игры, но и организация игры своей команды. Больше всего пасов сделал именно Каземиро. Это не комплимент Бразилии, но комплимент игроку, от которого требуется не рисковать и не обрезать. Из 50 пасов 45 точных, он справился на 9/10.

Каземиро Фото: Dan Mullan/Getty Images

Хорватия не провела лучший матч на этом чемпионате мира. Но почти всё, что получалось у команды, шло от Ракитича. Моуринью недавно сделал Головину мощный комплимент, назвав его «самым влиятельным игроком сборной России на поле». «Он организовывает команду, делает её осмысленной», — сказал Жозе. Эти слова подходят к Ракитичу по ходу игры с Данией. Он провёл почти идеальный матч «бокс-ту-бокса». Много отрабатывал сзади и впереди (статистика впечатляет), вёл игру с мячом и забил решающий пенальти.

Пока Бельгия не проснулась (а это случилось только через час матча), Азару приходилось играть самому. Он делал остроумные передачи вразрез на Лукаку, бил издали, снова бил издали (в штангу), финтил и играл на полной скорости. Как только команда заиграла на той же скорости, что и Эден, Япония посыпалась. Он сделал пять пасов под удар, и только пятая попытка привела к успеху. Место в символической сборной – за то, что в отличие от многих партнёров по команде Азар играл весь матч, а не последние полчаса. Его стартовая позиция в Бельгии на левом полуфланге атаки. Почти здесь он и оказался в сборной «Чемпионата» — чуть ближе к флангу, но это только стартовая позиция.

Адьос, Месси! Он старался, но Мбаппе был гораздо круче и вынес Аргентину Великий аргентинец не будет чемпионом мира.

Лучший нападающий сборной Франции провёл матч с Аргентиной в полузащите и всё равно сделал дубль. Мбаппе стал идеальным оружием команды, которая играла с Аргентиной на контратаках. Забавно: пенальти бьёт Гризманн, штрафные Гризманн и Погба, а лучше всех всё равно этот 19-летний парень. Дубль – это очень круто, но это ещё круче, если вспомнить, что всю игру Мбаппе добросовестно провёл на фланге полузащиты, куда глубже, чем он играл в «Монако» и тем более в «ПСЖ». Мбаппе жертвовал собой ради команды, внёс вклад в оборону (три отбора и перехвата) и в итоге сделал дубль. Лучший игрок 1/8 и правый полузащитник нашей сборной.

Вообще-то, тут мог быть Неймар, но Йерри Мина по совокупности своих матчей заслужил этот трибьют. Во-первых, он забил на чемпионате мира больше того же Неймара. Во-вторых, он стал лучшим бомбардиром сборной Колумбии. В-третьих, все его голы принесли результат: с Польшей он открыл счёт и принёс победу, с Сенегалом забил единственный гол в матче, с Англией сравнял на последних минутах. На то, чтобы забить три гола, ему понадобились три удара. Прирождённый центрфорвард. Почему он не бил пенальти? Кажется, он мог бы забить пенальти и головой…

Стеночка на полполя – это что-то новое. Кавани и Суарес придумали не самый красивый, но один из самых стильных голов на турнире. А ещё дубль Кавани тем ценнее, что его били по ногам весь матч. Некоторые в такой ситуации начинают кувыркаться по газону и биться в истерике, напоминающей приступ эпилепсии (потому и не попадают в символическую сборную «Чемпионата», да), а Кавани с двух ударов в створ выжал два гола. Максимальная эффективность в атаке была необходима команде, которая отдала мяч, пропускала кучу ударов с дальней дистанции и атаковала только после перехватов. Эдинсон её дал. Возможно, ценой участия в четвертьфинале. Для Уругвая это будет ужасно.