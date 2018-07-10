В центре внимания хорватских СМИ последние несколько дней скандал с участием Виды и Вукоевича. Короткое видео из раздевалки после четвертьфинальной игры, на котором игрок и тренер кричат «Слава Украине», стало поводом для нового разбирательства ФИФА. По его итогам Вида был оштрафован, а вот Вукоевичу повезло меньше – он был вынужден покинуть расположение сборной вслед за Николой Калиничем. Судя по настроениям в хорватской прессе, сборная ещё легко отделалась.

Вукоевич и Вида – идиоты. Их нельзя прощать Но украинские политики сделают их героями.

«Нам это не нужно: Вида и Вукоевич устроили неподобающий праздник» — с таким заголовком вышла статья в издании Sportarena. «Джаке и Шакири повезло после их политических жестов по отношению к сербам во время празднования. Будет ли ФИФА так же любезна к Хорватии? После праздника мы можем столкнуться с реальными проблемами. Отношения между русскими и украинцами сейчас не слишком хороши, и этот поступок можно интерпретировать как прямую провокацию».

После довольно мягкого решения ФИФА конфликт не был исчерпан, так как появилось второе видео из раздевалки хорватской сборной. «Будет ли теперь наказан Ивица Олич»? – таким вопросом задаётся издание. «Домагой Вида и Огнен Вукоевич со своим «спорным праздником» по случаю победы над Россией достаточно взбаламутили политические и национальные воды, что привело нас к сложной ситуации, но появилось ещё одно видео, которое может только повысить градус. Олич был на видео недолго, сказал пару слов и ничего такого, за что его можно обвинить. Но нельзя отделаться от впечатления, что чиновникам будет на этом всё равно, когда они получат этот клип».

Портал dnevno.hr сетует прежде всего на неразумность тренера Вукоевича.

«Это не от большого ума». Хорватские журналисты – о Виде и Вукоевиче Журналисты из Хорватии оценили поступок игрока и скаута их сборной. Абсолютно никакой политики.

«Россия и Украина находятся в скрытом конфликте, и такой поступок, конечно же, рассматривается под увеличительным стеклом, но ни один из участников видео не задумывался об этом. Будучи тренером, Вукоевич должен был быть «плотиной», он должен был предупредить своего игрока. Как он мог этого не сделать…»