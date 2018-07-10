Ромащенко зарубился с Канчельскисом. Это какая-то жесть

С чего всё началось

Бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, пожалуй, главный критик Черчесова за время его работы в сборной России. Например, после Кубка конфедераций из уст бывшего полузащитника прозвучали следующие слова: «Я с момента назначения Черчесова говорил, что чем быстрее мы решим вопрос с главным тренером, тем лучше. Никакого прогресса я не вижу. Вратарь ничего не сделал, он должен тренировать вратарей. Очнитесь, ребята, проснитесь!

Если ничего не будем решать, результат налицо. Я категорически против этой кандидатуры. Если поменяем, малейший шанс у нас появится. Опять будем говорить: нужно время, нужно то. У Бердыева времени не было: команда, которая боролась за выживание, стала бороться за медали. Бердыева надо уговаривать, пока есть малейший шанс. Даже соглашаться на то, чтобы он совмещал. Чемпионат мира на носу, просыпаться нужно, зима уже закончилась!».

Что было дальше

На этом нападки бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» не закончились. На протяжении прошедшего года он постоянно критиковал работу Черчесова и его тренерского штаба. Называл его сборную худшей, какую он видел в своей жизни. После того как команда Черчесова успешно вышла из группы, Канчельскис не успокоился: «Нас уже давно щёлкнули по носу. 20 лет нас щёлкают и щёлкают, и всё хуже и хуже, а мы всё кричим, что мы лучше и лучше. Когда к власти приходят нефутбольные люди и приглашают таких специалистов, как вратарь Черчесов, – будут щёлкать постоянно. Но, естественно, будем надеяться на лучшее, будем болеть и переживать. Сделаем выводы, после того как сыграем в плей-офф. Конечно, надо было делать это раньше, но у нас, видимо, всех всё устраивает. В том числе такой тренерский штаб. К тому же мы говорим, что у нас футбол хороший и вообще всё отлично».

После исторического выхода в 1/4 финала главный критик сборной опять не был доволен: «Ну что Черчесов мне доказал? Что поставил „автобус“? И что дальше? Я бы тоже так поставил „автобус“. Пока он меня ничем не удивил», — говорил Канчельскис в интервью «Спорт-экспрессу».

Ответ Мирослава Ромащенко

После этого высказывания терпение у представителей сборной лопнуло, а именно у первого помощника Черчесова Мирослава Ромащенко: «Ты, именно ты, будучи игроком сборной России, выводил команду из группы на ЧМ и ЧЕ, твои голы и передачи сводили с ума всю страну. Четвертьфинал ЧМ был для тебя обычной историей, началом турнира… И тут вдруг кто он такой. Он посмел позариться на твои достижения. Как же так, не может быть… Страница переписана…

Согласен, твои достижения в роли главного тренера куда более впечатляющие, «Юрмала» и «Солярис» гремели на всю Европу. И мы многому научились у тебя. И теперь самое главное: коллега, делитесь своими знаниями, мы готовы и любим учиться.

P.S. Забудь про то, как ты играл и что умел», — написал Ромащенко в своём «фейсбуке».

Думаете, на этом эпопея закончилась? Как бы не так. Канчельскис не удержался от ответа тренеру сборной: «Так и напишите, что они смешные и клоуны. Что Ромащенко там вообще может говорить? Он сам-то кого тренировал? Он должен молчать и слушать, когда ему говорят. Тоже мне футбольные люди, чего добился он?

Пускай за свои слова отвечает не Ромащенко, а Черчесов, а то он там рассказывает, сидит в «Фейсбуке». Чего они там достигли-то? Не могу понять, какая эйфория исходит. У многих вообще крыша поехала, не понимают футбол. Какая зависть? Вратарю завидовать? Это они могут завидовать мне. Я никогда не завидовал и не буду завидовать никому. Я двукратный чемпион Англии и Шотландии. Я же говорю то, что вижу. Мы за два года обыграли одну нормальную команду. И то испанцев мы победили по пенальти.

И что это? Зависть какая-то? Уругваю проиграли, Хорватии проиграли. Французам с бразильцами тоже проиграли. Но обыграли регбийную сборную Новой Зеландии и «Динамо». О чём могут говорить эти клоуны? Я их называю клоунами и дилетантами, которые мне ещё будут рассказывать сказки», — сказал Канчельскис в интервью Sport24.ru.

Буквально несколько минут назад Мирослав Ромащенко второй раз ответил Канчельскису, озаглавив текст «заКОНЧЕННЫЙ Канчельськис»: «Мне искренне жаль его. В своё время я мечтал сфотографироваться с ним. Для меня он был настоящим. Он, именно он мотивировал меня своим примером на каторжную работу. Я восхищался им. Он с Кировограда, я с Павлограда. Практически соседи. Итог: на дворе 2018 год, я вижу пьяные вякания и пустой вой невостребанного человека, у которого за спиной ничего нет, кроме прошлого. Пристрастие к спиртному, похоже, безнадёжно удалило его от ощущения реальности. Пустая голова на быстрых ногах — это прискорбно, но объяснимо. Когда у взрослого дяди и ноги уже не быстрые, а голова всё так же пустая — это БЕДА».

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