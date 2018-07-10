«Подними ботинок, если любишь Бельгию!»

Странный перформанс от бельгийцев, суть которого не знают даже они сами.

В Петербурге нет своей Никольской, поэтому болельщики собираются небольшими компаниями и сидят в барах или гуляют по городу. Одна из таких групп в красных майках незадолго до матча оккупировала бар на Невском и довольно бодро веселилась. Например, бельгийцы спели ставшую знаменитой после Евро-2016 “Don’t take me home”.

Ничего необычного в их времяпрепровождении не было. Просто пили пиво, просто пели и улыбались в камеры проходящих мимо людей. Но в какой-то момент типичные фанатские чанты сменились нестандартным флешмобом. Бельгийцы сняли по ботинку, подняли их вверх и запели на английском: «Если ты любишь Бельгию, подними ботинок вверх, подними ботинок вверх!». Пока они прыгали с обувью в руках, вокруг столпился народ, который смотрел на это все с явным непониманием происходящего. Подобного не происходило ни перед одним из прошлых матчей бельгийской сборной.

Опрос бельгийских болельщиков запутал еще больше: ни один из десятка опрошенных так и не дал объяснения этому странному танцу. Большинство лишь пожимало плечами и делало удивленные глаза.

Пришлось залезть в Интернет. Оказалось, что в нескольких бельгийских барах посетители оставляют в залог… ботинок. Да-да, именно так – чтобы выпить пива, надо сначала сдать свою обувь, а только потом уже сделать заказ. Ботинок кладут в специальную корзину, которую подвешивают к потолку, и отдают лишь при выходе.

Такую «систему» первым ввёл владелец одного из баров Гента, чтобы снизить количество краж стаканов. Все дело в том, что в заведении наливают пиво в дорогостоящие бокалы, сделанные на заказ. Туристы, судя по всему, это понимают, поэтому многие из них стараются утащить частичку бельгийской атмосферы с собой. По словам владельца заведения, в год у них пропадало около 4 тыс. стаканов. Благодаря такой забавной системе посетители начали меньше воровать.

Чтобы удостовериться в предположении, пришлось обратиться к коллеге из Бельгии. Оказалось, что всё гораздо проще.

— Это случайное совпадение! – объяснил Ману Гонсалез. – На самом деле, большая часть бельгийских болельщиков так не делает – от силы человек 40. Это вообще не наша тема, а английская. Понятия не имею, в чём её смысл, но к нам она точно пришла из Англии.

Британский коллега пояснил, что эта кричалка действительно пришла с британских трибун. Но никакого особенного смысла в ней нет: «Это просто очередная глупость болельщиков, не ищите здесь глубину».