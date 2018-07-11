Манчини – Семак: было – стало. Что изменил новый тренер «Зенита»

В этом году редакционное задание дважды приводило меня в гости к «Зениту»: зимой – в знойные Эмираты, летом – в дождливую Австрию. Что тогда, что сейчас тренеры любезно не стали изолировать команду от внешнего мира: смотри, снимай, аккумулируй впечатления – только не мельтеши перед глазами, не шуми да тактические наработки в Сеть не сливай (более чем умеренные ограничения – бывают жёстче и абсурднее).



Личные впечатления, дополненные маленькими, но ценными деталями от близких к команде людей, позволяют выделить отличия между Роберто Манчини и Сергеем Семаком в организации рабочего процесса и построении взаимоотношений в коллективе. В жизненном укладе сине-бело-голубых действительно многое изменилось. Суммирую.

1. Упор на физику

Манчини: да.

Семак: нет.

Неправильно будет сказать, что российский специалист полностью исключил тренажёрный зал из меню команды – нет, конечно. Но акценты поменялись, и существенно. Если у Манчини футболисты подолгу корпели под крышей, выполняя массу упражнений на физическую силу и выносливость, то теперь больше времени проводят в привычной среде – на зелёном поле, с мячом в ногах (иногда – в руках). Соотечественникам и бывшим соратникам Роберто, Ивану Карминати и Андреа Сканавино, пришлось серьёзно скорректировать программу подготовки с учётом рекомендаций нового шефа.

Меньше стало утомительной для игроков теории, зато практики – больше. Люди сведущие подсказали: в похожем ключе работал Спаллетти. Если так – ничего удивительного. В личном рейтинге авторитетов в профессии Сергея Богдановича Лучано должен занимать одно из первых мест. Недаром Семак ездил к нему на стажировки и в «Рому», и в «Интер».

2. Личное участие в игровых упражнениях

Манчини: да.

Семак: нет.

Манчини не только рассказывал, но и личным примером показывал, как правильно открыться, отдать пас и ударить по воротам, словно сомневаясь в восприимчивости подопечных к словам. В нём регулярно просыпался футболист, и, возможно, это иногда мешало объективной оценке общей картины на поле. Семак – даром что находится в превосходной физической форме – в тренировочном процессе остаётся «над боем», оценивая ситуацию со стороны и периодически делая подсказки. На регулярной основе от штаба в двусторонках участвует только двужильный Анатолий Тимощук, которого по сей день легко принять за действующего футболиста.

3. Переводчик

Манчини: да.

Семак: нет.

Несмотря на интернациональный состав, базовым языком общения в «Зените» всегда оставался русский. Другое дело, что его носители давным-давно не занимали пост №1 в команде – со времён Анатолия Давыдова. С приходом Семака «великий и могучий» отыграл подутраченные позиции у английского и итальянского. Одновременно с Манчини ушёл главный клубный полиглот и начальник команды в одном лице Илья Писарский. Для коммуникации с легионерами Сергею Богдановичу и помощи ассистентов Тимощука и Симутенкова достаточно. А для иностранцев это лишний повод энергичнее осваивать русский. Некоторым из них пришлось выйти из языковой зоны комфорта.

4. Женщина в штабе

Манчини: нет.

Семак: да.

Во времена футбольной юности Семака женщин к футбольной команде не подпускали ближе кухни и столовой на клубной базе. Даже просвещённые тренерские умы не брали представительниц слабого пола на борт – на фарт. Новый тренер «Зенита» чужд предрассудкам на гендерной почве. Специалист по восстановлению Мария Бурова работала у него в «Уфе», а теперь трудится в «Зените». Внешняя хрупкость не помешала ей правильно поставить себя в мужском коллективе и быстро завоевать авторитет у футболистов и коллег. Чтобы в этом убедиться, достаточно понаблюдать, как прилежно выполняет все предписания миловидной блондинки Александр Кокорин, не самый, скажем так, послушный и застенчивый парень в РФПЛ. За симпатичной внешностью скрывается квалифицированный мастер своего дела, и игроки это тонко чувствуют. Они вообще уважают людей, которые реально в состоянии им помочь – будь то главный тренер, массажист или тренер-реабилитолог.

5. Неформальное общение

Манчини: нет.

Семак: да.



Манчини считал достаточным общение с командой на поле и у экрана проектора для построения сильного коллектива. Индивидуальных бесед с игроками «алленаторе» не практиковал, к традиционным приёмам тимбилдинга – совместный выезд на природу, пейнтбол и т.д. – не прибегал. Возможно, это была его главная ошибка – отношениям начальника и подчинённых явно не хватало доверительности, а всему коллективу – сплочённости. Не показной, на постановочных селфи – реальной.

Семак выстраивает отношения с игроками иначе. Для него процесс общения с командой не заканчивается за кромкой поля – он открыт к ненормированному диалогу с игроками. Совместный просмотр игры России и Испании на берегу живописного (а других здесь, кажется, и не бывает) озера Шварц – его инициатива. На первый полуфинал ЧМ-2018 коллективных мероприятий у «Зенита» не планировалось – тем не менее ряд игроков предпочёл смотреть его не в уединении гостиничного номера, а в лобби отеля, за компанию с тренерами. Помня, каким моральным авторитетом был футболист Семак везде, где бы ни играл, не вижу в этом ничего удивительного. С чем, с чем, а с микроклиматом в раздевалке «Зенита» теперь должен быть порядок.