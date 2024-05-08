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Президент «ПСЖ» отреагировал на вопрос о будущем главного тренера Луиса Энрике

Президент «ПСЖ» отреагировал на вопрос о будущем главного тренера Луиса Энрике
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Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на вопрос о том, останется ли испанец Луис Энрике главным тренером команды в следующем сезоне, заданный после домашнего поражения парижан от дортмундской «Боруссии» (0:1) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вылета из турнира.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Хуммельс – 50'    

“Что это за вопрос, честное слово? Честно, вы разбираетесь в футболе?” — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

53-летний тренер Луис Энрике возглавил французский «ПСЖ» в июле 2023 года, его текущий контракт действует до конца июня 2025 года. Под руководством испанского специалиста парижане досрочно стали чемпионами Франции, выиграв национальное первенство в 12-й раз в клубной истории и в третий раз подряд, а также завоевали Суперкубок Франции.

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