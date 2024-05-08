Президент «ПСЖ» отреагировал на вопрос о будущем главного тренера Луиса Энрике

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на вопрос о том, останется ли испанец Луис Энрике главным тренером команды в следующем сезоне, заданный после домашнего поражения парижан от дортмундской «Боруссии» (0:1) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вылета из турнира.

“Что это за вопрос, честное слово? Честно, вы разбираетесь в футболе?” — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

53-летний тренер Луис Энрике возглавил французский «ПСЖ» в июле 2023 года, его текущий контракт действует до конца июня 2025 года. Под руководством испанского специалиста парижане досрочно стали чемпионами Франции, выиграв национальное первенство в 12-й раз в клубной истории и в третий раз подряд, а также завоевали Суперкубок Франции.