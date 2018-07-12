«А ведь Украина едва не лишила хорватов финала чемпионата мира»

«Как же англичане были глупы. Их просто обманули!». Что пишут в СМИ после поражения Англии.

Второй полуфинал на чемпионате мира по футболу получился гораздо увлекательнее первого. Одна драма сменялась другой, а праздник всё-таки пришёл в Хорватию, которая впервые пробилась в финал мундиаля. Крупнейшие хорватские, английские и другие СМИ мгновенно отреагировали на то, что произошло в Москве.

«У хорватов почти нет истории»

Американский портал Yahoo! Sports в своём материале по итогам матча обратил внимание на то, что главной проблемой сборной Хорватии помимо отсутствия истории долгое время оставалась коррупция вокруг футбола, которая не позволяла футболистам показывать максимум на поле.

«Хорватия взялась вообще из ниоткуда. У хорватов почти нет истории, они начали играть в футбол, когда развалилась Югославия. При этом хорватский футбол постоянно терзали внутренние разборки внутри федерации и около неё. Что говорить, если некоторые фанаты ненавидят Луку Модрича из-за политики. Коррупция порой заставляла болельщиков отвернуться от команды. А ведь хорваты вообще могли не попасть на этот чемпионат мира. Украина была в одном голе от того, чтобы лишить мундиаль такого финала».

«Вечеринка закончилась. Включайте свет»

Издание Independent призывает не сильно расстраиваться, что кубок чемпионов мира не вернётся на родину. Британцы уверены, что у этого поражения есть другой оттенок.



«Совершенно не важно, что трофей не вернётся в Англию. Важно то, как круто мы провели последний месяц. Англичане едут домой, а футбол ещё продолжит свою поездку на такси. Вечеринка закончилась. Включайте свет. Все на выход. И всё же было прекрасно, что мы так долго верили в успех».

«Принц Уильям гордится сборной»

Издание The Sun обратило внимание на то, как отреагировал на поражение англичан принц Уильям. Член королевской семьи Великобритании очень лестно отозвался о выступлении команды Гарета Саутгейта.



«Я невероятно горжусь сборной Англии после этого тяжёлого поражения. Понимаю, что сейчас чувствуют миллионы англичан. Но нам всем надо держать голову высоко поднятой. Парни провели удивительный чемпионат мира и заставили нас всех верить в них. У сборной всё впереди».

«Мечта оборвалась»

Издание Daily Mail в своём репортаже о матче также подчеркнуло, что выступление сборной помогло объединить всю страну, хотя неудача в полуфинале всё равно воспринималась крайне тяжело.

«Этот полуфинал разбил наши сердца. После гола Кирана Трипьера миллионы англичан мечтали о большем, но в итоге все надежды были жестоко разбиты в дополнительное время. После финального свистка игроки упали на колени в слезах. Вся страна стала единым целым во время турнира, заполняя бары и пабы в Ливерпуле, Бирмингеме, Манчестере и других крупных городах».

«Англия превзошла ожидания»

Портал BBC Sport выразил мнение, что англичане выступили гораздо лучше ожидания, однако могли бы дойти до финала, если бы не транжирили верные моменты в первом тайме.



«Перед чемпионатом мира их вообще не считали фаворитами, однако Англия превзошла ожидания, добравшись до полуфинала. У Гарри Кейна был блестящий шанс в первом тайме удвоить преимущество, однако его «золотая» бутса была не в ударе. То же самое можно сказать и про Джесси Лингарда, который пробил мимо. Упущенные возможности позволили хорватам вернуть уверенность. Мы потеряли нить игры и были за это наказаны».

«Англичане поплатились за высокомерие»

Эту тему развивает хорватское издание Index, отметившее, что с большой долей вероятности сборная Англии упустила шанс выйти в финал именно в первом тайме.



«В первой половине Англия доминировала, а хорваты не знали, что делать. Наша оборона бездействовала, когда Кейн должен был забивать второй гол. К концу первого тайма англичане создали много моментов, но потом слишком поверили в себя и успокоились. Очевидно, они не верили, что Хорватия создаст им хоть какие-то проблемы. Ох, их просто обманули! Англия поплатилась за высокомерие».

«Лучшие 45 минут Хорватии в истории!»

Другое хорватское издание Dnevno выразило восхищение вторым таймом в исполнении сборной Хорватии, а также отметило, что англичане поплатились за то, что в какой-то момент начали откровенно тянуть время и валяться на газоне.



«Эти парни вошли в историю. Мы признаём и стыдимся тем, как выглядела команда в первом тайме, но вторые 45 минут стали лучшими для сборной Хорватии в истории! В отличие от англичан, хорваты не остановились на достигнутом, когда сравняли счёт, и стремились к победе.

Англичане в начале второго тайма постоянно лежали на газоне и тянули время. Как же они были глупы. Зато когда хорваты забили второй гол, они побежали к центру поля как сумасшедшие. Это выглядело так, как будто у ребёнка отобрали игрушку».