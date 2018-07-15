Почему глупо в финале ЧМ болеть против Хорватии из-за Виды

Сейчас переписывался с одним спортивным комментатором. Обсуждали, за кого болеть в финале ЧМ-2018. Я снова наткнулся на утверждение, которое раздражает. Мол, не хочется болеть за хорватов из-за высказываний Виды.

Спору нет, политики в спорте слишком много. Любой политический месседж – точно лишний. Когда он появляется сразу после поражения сборной России, то обидно вдвойне. Однако сейчас уже все разобрались: Вида записал ролик для нескольких друзей. То, что он попал в Сеть, – это подстава.

Но раз уж речь зашла про политические месседжи. Два года назад в Рио на церемонии открытия Паралимпиады один из белорусов вышел с флагом России. Это был абсолютно осознанный поступок. Да, сравнение не идеальное, но тогда ведь было ещё более явное послание. И от политики оно неотделимо. В том случае мы точно так же находили объяснения для белоруса Андрея Фомочкина, как сейчас украинцы – для Виды.

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А ещё было важно услышать мнение хорватов. С одним из болельщиков у меня был продолжительный разговор. Увы, под камеру он общаться не захотел. Видимо, потому что говорил много всякого про Виду: «Они с Вукоевичем – просто дурачки. Словно два героя из фильма «Тупой и ещё тупее». Парни выпили, и их, вероятно, попросили сделать такое видео. Знаю, что народ в Хорватии переживает, не скажется ли это на отношении к нам со стороны россиян».

На последнем матче сборной Хорватии появился большой баннер «Спасибо, Россия». Это же полотно хорваты растянули и в центре Москвы – у памятника Маяковскому.

Хорватские болельщики в Москве развернули баннер «Спасибо, Россия»

Другой хорватский фанат уже под камеру не стеснялся в выражениях. Он призвал нас не вести себя «как глупые англичане, которые вырывают слова из контекста».

Вида и Вукоевич извинились за свои высказывания. Но даже если бы этого не случилось, то ключевое тут: не стоит из-за одного-двух человек менять отношение к сборной и тем более стране. В каждой команде есть человек, который может выдать сомнительное высказывание. Но это ни в коем случае не перечёркивает всего остального.



Лично я буду болеть в финале за хорватов. За Модрича, который великолепен. В случае победы над Францией я бы не Роналду, а ему отдал «Золотой мяч» по итогам года. Ведь у него будет главный клубный трофей Лиги чемпионов и главный кубок среди сборных – чемпиона мира. Может, Модрич не настолько ярок, как Роналду, и меньше мелькает в рекламе, но его игровой вклад в трофеи неоспорим.

Буду болеть за хорватов, даже несмотря на то что из стран дальнего зарубежья нет более близкой для нас страны, чем Сербия. Да простят меня наши братья. Просто хорваты показали выдающийся футбол, каждый раз проводя в плей-офф по 120 минут! Смотришь на хромающего Манджукича и хочется дать ему тросточку. А он бац и успевает к мячу раньше Стоунса, хотя защитник был ближе к мячу и оба находились в статичном положении. Справедливо сказал Нигматуллин: «Аммиаком на этом ЧМ дышит точно не сборная России».



Вероятно, слышали и эту шутку: в хорватском языке есть четыре времени – прошедшее, настоящее, будущее и дополнительное.



А ещё было бы здорово, если бы сборная России уступила именно чемпиону мира. И то лишь по пенальти при равной игре.



Друга, кстати, я убедил. Будем вместе болеть за хорватов.