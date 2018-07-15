Бельгия в бронзе. Лучшие фото матча за 3-е место на ЧМ-2018

Болельщики сборной Англии до последнего верили, что «football is coming home», но сборная Бельгии оказалась сильнее.
Томасу Менье удалось открыть счёт в матче уже на четвёртой минуте, пробив коленом в падении.
Рубен Лофтус-Чик и Ян Вертонген замерли в борьбе за мяч.
Киран Триппьер подбадривает Насера Шадли, который получил травму бедра.
Джон Стоунс пытается опередить РомелуЛукаку.
Точку в борьбе за бронзу чемпионата мира поставил капитан сборной Бельгии Эден Азар.
Роберто Мартинес и Тьерри Анри не скрывали радости после финального свистка.
Президент ФИФА Джанни Инфантино принял участие в церемонии награждения бронзовых призёров.
На трибунах среди болельщиков был замечен двойник Гарета Саутгейта, а также девушка Человека-Паука.
Все эмоции сборной Англии в одной фотографии.