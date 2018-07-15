Сборная Бельгии впервые в истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира. Главные кадры с матча и награждения – в нашей фотоленте.

Бельгия в бронзе. Лучшие фото матча за 3-е место на ЧМ-2018

Болельщики сборной Англии до последнего верили, что «football is coming home», но сборная Бельгии оказалась сильнее.

Томасу Менье удалось открыть счёт в матче уже на четвёртой минуте, пробив коленом в падении.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Рубен Лофтус-Чик и Ян Вертонген замерли в борьбе за мяч.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Киран Триппьер подбадривает Насера Шадли, который получил травму бедра.

Фото: CatherineIvill/GettyImages

Джон Стоунс пытается опередить РомелуЛукаку.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Точку в борьбе за бронзу чемпионата мира поставил капитан сборной Бельгии Эден Азар.

Фото: Clive Rose/Getty Images

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Роберто Мартинес и Тьерри Анри не скрывали радости после финального свистка.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Президент ФИФА Джанни Инфантино принял участие в церемонии награждения бронзовых призёров.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

На трибунах среди болельщиков был замечен двойник Гарета Саутгейта, а также девушка Человека-Паука.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Все эмоции сборной Англии в одной фотографии.